Пятое небо
– Тель-Авив, 1944 год. Брошенная своей мамой, оставшейся в США, и отцом, вступившим в новый брак, 13-летняя Майя оказывается в сиротском приюте для еврейских девочек, расположенном на окраине города. Ее появление вносит некоторый переполох в это заведение. Как и любому новичку, ей нужно бороться за свое место под здешним солнцем. В нее влюбляется начальник приюта, еще не оправившийся от своего предыдущего романа. А сама Майя тайно питает чувства к солдату-сопротивленцу, борющемуся за независимость Палестины от Великобритании, который состоит в отношениях с одной из работниц приюта…
