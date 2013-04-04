Меню
Пятое небо - трейлер
Киноафиша Трейлеры Пятое небо. Трейлер

Пятое небо. Трейлер

Дата публикации: 4 апреля 2013
Пятое небо – Тель-Авив, 1944 год. Брошенная своей мамой, оставшейся в США, и отцом, вступившим в новый брак, 13-летняя Майя оказывается в сиротском приюте для еврейских девочек, расположенном на окраине города. Ее появление вносит некоторый переполох в это заведение. Как и любому новичку, ей нужно бороться за свое место под здешним солнцем. В нее влюбляется начальник приюта, еще не оправившийся от своего предыдущего романа. А сама Майя тайно питает чувства к солдату-сопротивленцу, борющемуся за независимость Палестины от Великобритании, который состоит в отношениях с одной из работниц приюта…
6.4 Пятое небо
Пятое небо драма, исторический, 2011, Израиль
