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Киноафиша Фильмы Пятое небо
Ba-rakia ha-hamishi / The fifth heaven

Пятое небо, 2011

2011 / Израиль
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Тель-Авив, 1944 год. Брошенная своей мамой, оставшейся в США, и отцом, вступившим в новый брак, 13-летняя Майя оказывается в сиротском приюте для еврейских девочек, расположенном на окраине города. Ее появление вносит некоторый переполох в это заведение.

Как и любому новичку, ей нужно бороться за свое место под здешним солнцем. В нее влюбляется начальник приюта, еще не оправившийся от своего предыдущего романа. А сама Майя тайно питает чувства к солдату-сопротивленцу, борющемуся за независимость Палестины от Великобритании, который состоит в отношениях с одной из работниц приюта…

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 1 октября 2011
Режиссер
Дина Цви-Риклис
В ролях
Гай Адлер
Аки Авни
Ехезкель Лазаров
Тамар Шем-Ор
Эсти Закхем
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пятое небо 1 постер
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