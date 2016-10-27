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Плюшевый монстр - трейлер
Киноафиша Трейлеры Плюшевый монстр. Трейлер

Плюшевый монстр. Трейлер

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Дата публикации: 27 октября 2016
Плюшевый монстр – Жизнь Лино — молодого парня, работающего аниматором в детском саду, кажется беспросветной: его дом того и гляди развалится, девушки его не любят, а на работе целый день терроризируют дети. Отчаявшись, он решается обратиться к одному незадачливому магу, ведь тот обещает найти выход из любой ситуации. И маг находит способ кардинально изменить жизнь Лино. Но, с колдовством пошло что-то не так, и Лино превратился в огромного кота-монстра. Как все вернуть назад и стать счастливым?
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6.5 Плюшевый монстр
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