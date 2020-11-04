Меню
Вдова. Тизер
Вдова. Тизер
Дата публикации: 19 марта 2019
Вдова
– Новый российский хоррор! В кино со 2 января.
Dmitriy Yolkin
4 ноября 2020, 22:47
+ Фильм основан на реальных событиях, держит в напряжении, звуковые эффекты и музыка радуют, да и вообще у режиссера дебют - поэтому неплохо)Сюжет без всяких заморочек, и это даже хорошо,ведь после просмотра фильма не осталось вопросов что к чему)
- Фильм страшный всего местами (но это не страшно, фильм достаточно интересный)
От России мало достойных ужасов, но этот считаю неплохой!
10/10 Скрыть
4.8
Вдова
мистика, ужасы, 2020, Россия
00:52
Смешарики. Сквозь вселенные
тизер
01:54
Момо
дублированный трейлер
01:43
Доктор Гаф
трейлер
02:25
Царевна-лягушка 2
трейлер
02:06
Нюрнберг
дублированный трейлер
01:55
Человек, который смеется
основной трейлер
02:23
История игрушек 5
дублированный трейлер
01:44
Секретный агент
trailer
02:10
Лекарь 2: Наследие Авиценны
дублированный трейлер
01:00
Ловушка для кролика
дублированный трейлер
