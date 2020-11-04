Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Вдова - тизер
Киноафиша Трейлеры Вдова. Тизер

Вдова. Тизер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 19 марта 2019
Вдова – Новый российский хоррор! В кино со 2 января.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Dmitriy Yolkin 4 ноября 2020, 22:47
Оценка
+ Фильм основан на реальных событиях, держит в напряжении, звуковые эффекты и музыка радуют, да и вообще у режиссера дебют - поэтому неплохо)Сюжет без всяких заморочек, и это даже хорошо,ведь после просмотра фильма не осталось вопросов что к чему)
- Фильм страшный всего местами (но это не страшно, фильм достаточно интересный)
От России мало достойных ужасов, но этот считаю неплохой!
10/10 Скрыть
4 ноября 2020, 22:47 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

4.8 Вдова
Вдова мистика, ужасы, 2020, Россия
Смешарики. Сквозь вселенные - тизер 00:52
Смешарики. Сквозь вселенные  тизер
Момо - дублированный трейлер 01:54
Момо  дублированный трейлер
Доктор Гаф - трейлер 01:43
Доктор Гаф  трейлер
Царевна-лягушка 2 - трейлер 02:25
Царевна-лягушка 2  трейлер
Нюрнберг - дублированный трейлер 02:06
Нюрнберг  дублированный трейлер
Человек, который смеется - основной трейлер 01:55
Человек, который смеется  основной трейлер
История игрушек 5 - дублированный трейлер 02:23
История игрушек 5  дублированный трейлер
Секретный агент - trailer 01:44
Секретный агент  trailer
Лекарь 2: Наследие Авиценны - дублированный трейлер 02:10
Лекарь 2: Наследие Авиценны  дублированный трейлер
Ловушка для кролика - дублированный трейлер 01:00
Ловушка для кролика  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше