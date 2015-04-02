Защитник
– Бывший агент элитных спецслужб Люк Райт случайно спасает из цепких лап русских бандитов девочку-вундеркинда Мэй. Лишь ей известен код сейфа с десятками миллионов долларов, принадлежащих триадам, и теперь за ней охотятся все мерзавцы и головорезы Нью-Йорка. Так на улицах и дорогах города начинается головокружительная и безостановочная битва китайских ассассинов, русской мафии и отрядов продажных полицейских с друг другом за Мэй, у которой теперь есть одна надежда — ее защитник.
Профессионал
Новый замечательный экшен с Джейсоном Стэтхемом в главной роли предстаёт в целом тем, что от него и ждёшь – слаженной и увлекательной картиной, с хорошей динамикой и главным героем современных боевиков. «Защитник» Боаза Якина – это хороший тематический продукт, держащийся в рамках требований к подобного рода фильмам и успешно развлекающий свою целевую аудиторию.
За свою карьеру Стэтхем успел спасать и позащищать множество представительниц женского пола разных типажей и национальностей, а на этот раз становится защитником для маленькой девочки, сооружая с юным гением удачный дружественный тандем. Ну, а против их дуэта выступает сразу огромное количество мощных сил-антагонистов: китайские триады, русская мафия и коррупированные полицейские, представляющие элитный отряд.
Но и главный герой, разумеется, не абы что. Настоящий профессионал своего дела, бывший коп того самого элитного подразделения, уличивший коллег в продажности, а сам идущий по честному пути. Нынче, из-за потери любимой женщины, пребывающий в тяжелейшей депрессии на грани суицида, он возвращается к жизни, когда наблюдает, как убийцы возлюбленной пытаются поймать маленькую азиатскую девочку, и та даёт ему новый стимул жить. Он берётся охранять её во что бы то ни стало, лихо ликвидируя опасных мафиози и прочих злодеев.
Перестрелок и трупов в фильме хватает, однако самой запоминающей экшен-сценой всё же остается первая встреча – эпизод в поезде в первой половине картины, вышедший полным трюков и удачно поставленных драк. В дальнейшем эпизодам экшена будет не хватает выразительного стиля и красоты съёмки, пластики и динамики, что в целом сказывается на общей зрелищности. Получается любимое блюдо, приготовленное из не самых свежих и качественных ингредиентов, но и желание смотреть до конца остаётся существенно сильным, благодаря отличному сюжету.
А вот с кем фильму не повезло, так это со злодеями. Как бы там ни старались специалисты по кастингу, китайский босс мафии из себя ничего интересного не представляет, как и назначенный опекуном девочки ганстер – персонаж более чем проходной и не запоминающийся. Аналогично можно сказать и о главе русской мафии, и даже о мэре города. Из всех антагонистов ярко себя сумел проявить лишь харизматичный Роберт Джон Бёрк и действующий в первой половине фильма Игорь Жижикин, сыгравший ярко, но вроде бы вообще без единой реплики за фильм.
Кстати о репликах. Фильм обязательно стоит пересмотреть потом в оригинале, Джейсон Стэтхем здесь изумительно забавно говорит на русском языке (что можно наблюдать в отрывках и трейлерах, в самом то фильме, увы, дубляж…), а это зрелище поистине незабываемое!
Что же до девочки-героини, то Катрин Чан сыграла довольно ярко и умело, хотя осталась по сути сыгранным ей же ребёнком, нежели продемонстрировала задатки умелой актрисы. Зато в естественности образа и палитре эмоций не упрекнуть.
Развлекательный триллер-боевик «Защитник» прекрасно держит в напряжении, радует перестрелками и насыщенно двигается в развитии экранного действия, преподносит отличный сюжет со Стэтхемом, вновь предстающим в прекрасном героическом амплуа и оберегающим маленькую девочку от орд корыстных злодеев. В общем, практически всё то, чего и ждёшь от такого фильма.
8/10
ага...а еще в пустыне Сахара водятся белые медведи...
тут Васаби вспоминали...по-моему это страшненькое китайское нечто и рядом не лежало с той милой японской девочкой, при виде которой помощник Рено начинал подмигивать двумя глазами и всячески ерзать, пытаясь скрыть свое слегка нездоровое (если вспомнить запланированный ей возраст) возбуждение ✊ , и я его понимал, когда смотрел кино, почти так же подмигивая, хоть и с меньшим юмористическим талантом ✊ , а уж танцы на дэнс-машине ✊ , но что-то я отвлекся ✊
сравнивать данный середнячок (как и большинство последних работ великого и могучего старпёра Стэтема с патологической щетиной) с комедийным боевиком, который можно смело в классику жанра запихивать...да и Рено (извините уж поклонники великого и могучего ✊ ) круче, ну чего уж тут спорить ✊ видимо, французское обаяние перебарывает американские волосатые мускулы...
по фильму лень долго распыляться, как на всех середняках...если бить в десятку ✊ , то этот фильм в своем жанре, то же, что и трансформеры в "жанре" блокбастера ✊ , пожевал разок и забыл...
а Стэтема многие запомнят как чувака из адреналина, собсно ему больше и не надо, можно сказать вершина карьеры ✊ , и не скажу, что это плохо, у многих актеров-боевиков-на-всю-жизнь и таким-то не похвастаешься...
хм...пАтологий у себя не наблюдаю, врачей найду сам, если необходимо будет ✊ ... как бэ сравнил с Васаби первым не я, хотя глядя на приключения бывшего мента с восточной девочкой только у не смотревшего французов, наверно, не возникнет аналогий...Стэтхем мб хоть из гондураса, играет последнее время он в чисто американском стиле боевичков (сталлончика, шварцоида и прочих менее маститых зубров), нет у него английской вышколенной актерской харизмы...хотя вру, в первых работах с Ричи нечто такое проглядывало на фоне чистокровных англичан, которые все и тащили особенно в картах, ну и в куше тоже (там питти правда всех рвал), а потом в попсняк унесло чувака...и щаз имеем штамповки подряд...немного надоедать начинает
ps спс за диагнозы, повеселило ✊
