Паранорман или как приручить зомби 3D
– Норман - единственная надежда полусонного городка в борьбе с полчищами нечисти. Его оружие – супер-мега-дар: умение общаться с призраками. Впрочем, мертвецы – не главная опасность, куда хуже – глупые взрослые с дробовиками наперевес.
Меня впечатлила проработка персонажей и прорисовка кадров, в некоторых местах я просто млела в тихом восторге, до чего красиво.
Норман такой милый, и так трогательно ушки у него просвечивали.
Что интересно, детвора вполне нормально принимает черный юмор, хохотали все, и взрослые, и дети.
Надеюсь, мульт попадет в номинацию на Оскар, достоин.
Авторизация по e-mail