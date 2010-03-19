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Волшебный остров - трейлер
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Волшебный остров. Трейлер

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Дата публикации: 19 марта 2010
Волшебный остров – Мальчик Мампато, воодушевленный рассказами своего отца о волшебном острове Рапа Нуи (Остров Пасхи), решается отправиться в путешествие и поближе познакомится с тайнами острова. Но сначала он должен попасть в прошлое и найти своего друга и компаньона по приключениям очаровательного первобытного человека Огу. Вместе сквозь время и пространство они попадают на таинственный остров и знакомятся с маленькой девочкой по имени Марама, которая станет их другом, проводником и примет участие во всех головокружительных приключениях наших героев...
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