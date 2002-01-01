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Волшебный остров Волшебный остров
Киноафиша Фильмы Волшебный остров
Ogu and Mampato in Rapa Nui

Волшебный остров, 2002

2002 / Чили / Испания
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме
Мальчик Мампато, воодушевленный рассказами своего отца о волшебном острове Рапа Нуи (Остров Пасхи), решается отправиться в путешествие и поближе познакомится с тайнами острова. Но сначала он должен попасть в прошлое и найти своего друга и компаньона по приключениям очаровательного первобытного человека Огу. Вместе сквозь время и пространство они попадают на таинственный остров и знакомятся с маленькой девочкой по имени Марама, которая станет их другом, проводником и примет участие во всех головокружительных приключениях наших героев...
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 1 января 2002
Прокатчик RUSCICO
Режиссер
Алехандро Рохас
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Волшебный остров 1 постер
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