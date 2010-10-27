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Пила 7 - отрывок 1
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Пила 7. Отрывок 1

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Дата публикации: 27 октября 2010
Пила 7 – Специальные Агенты Эриксон и Перез мертвы, благодаря Марку Хоффману, но игры еще не закончены. После того, как игра Хоффмана окончена, ему помогает один человек, который когда-то почти доказал, кем действительно был детектив. Теперь он должен заботиться не только о Джилл Так, но и другом человеке, тот, кто действительно понимает игры Джона, кто знает его тайну; человек, которому Хоффман и многие другие верили, чтобы не быть раскрытыми. Игры закончатся, или последний из помощников Пилы продолжит его дело?
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