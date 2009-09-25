Первый отряд
– Великая Отечественная Война. Холодная зима 1942 года. Наступление немцев под Москвой провалилось. Вермахт не в силах сломить ожесточенное сопротивление советских войск. В отчаянной попытке изменить баланс сил на фронте в свою пользу руководство Рейха прибегает к помощи оккультистов. Их план - воскресить духи тевтонских рыцарей и направить их жажду мести на позиции Красной Армии. Командование в Москве бессильно против демонов преисподней. Его последняя надежда - Надя, 14-ти летняя девочка-медиум, которая должна прейти запретную границу миров и призвать на помощь души ее погибших товарищей - Пионеров Первого Отряда: Марата, Лени, Вали и Зины.
