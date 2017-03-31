Смурфики: Затерянная деревня
– Смурфетта однажды понимает, что у всех ее крошечных братиков, кроме нее, есть свое предназначение: Папа-Смурф – прирожденный лидер, Пекарь – кулинар, даже у Ворчуна есть занятие – он с утра до вечера ворчит. Так в чем же тогда состоит миссия единственной в деревне девочки- смурфика? Чтобы понять это, она пускается в путешествие, во время которого встречает на своем пути загадочное существо, которое скрывается в Зачарованном Лесу, путь в который смурфикам строго- настрого запрещен. Смурфетта в компании с Благоразумником, Крепышом и Растяпой, а также злым Волшебником Гаргамелем, который неотступно следует за синими гномиками, отправляется в опасное путешествие, полное приключений, загадок и удивительных открытий. Вместе им предстоит раскрыть величайшую тайну смурфиков.
