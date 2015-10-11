Бармен
– Вадик мечтает изменить свою скучную жизнь, но страх неудачи и неуверенность в себе мешают парню двигаться к цели. Все меняется, когда Вадик случайно забредает в пустой бар и выпивает коктейль по рецепту загадочного Бармена. Отныне он – мистер Харизма, и весь мир лежит у его ног. Даже красавица Юля, о которой раньше он не смел и мечтать, обратила на него внимание. Новый коктейль – новый талант: сегодня Вадик – интеллектуал, завтра – король танцпола… Вот только действуют волшебные напитки недолго и имеют не очень приятный побочный эффект...
