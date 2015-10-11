Меню
Бармен - трейлер
Бармен. Трейлер

Бармен. Трейлер

Дата публикации: 25 марта 2015
Бармен – Вадик мечтает изменить свою скучную жизнь, но страх неудачи и неуверенность в себе мешают парню двигаться к цели. Все меняется, когда Вадик случайно забредает в пустой бар и выпивает коктейль по рецепту загадочного Бармена. Отныне он – мистер Харизма, и весь мир лежит у его ног. Даже красавица Юля, о которой раньше он не смел и мечтать, обратила на него внимание. Новый коктейль – новый талант: сегодня Вадик – интеллектуал, завтра – король танцпола… Вот только действуют волшебные напитки недолго и имеют не очень приятный побочный эффект...
nkmelanj 11 октября 2015, 23:36
Шлак
11 октября 2015, 23:36 Ответить
Bbbugl 11 октября 2015, 23:38
Бузова-актриса?ахахахахах
11 октября 2015, 23:38 Ответить
Юрий 11 октября 2015, 23:38
Хрень скучнейшая
11 октября 2015, 23:38 Ответить
Bbbugl 11 октября 2015, 23:38
Дешевая побрякушка для аудитории быдлоканала ТНТ
11 октября 2015, 23:38 Ответить
Андрэ 13 октября 2015, 00:23
Режиссер тоже не айс(
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Юрий 13 октября 2015, 00:25
Актерский состав конечно удручает...
13 октября 2015, 00:25 Ответить
5.4 Бармен
Бармен комедия, 2015, Россия
