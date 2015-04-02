Меню
Супер Майк - трейлер
Киноафиша Трейлеры Супер Майк. Трейлер

Супер Майк. Трейлер

Дата публикации: 20 октября 2012
Супер Майк – Опытный танцор обучает своего ученика азам профессии и вдохновляет на путь к славе. Сценарий фильма основан на реальной жизни актера Ченнинга Татума, начинавшего свою карьеру с танцев, которые его и привели в Голливуд.
таняc 2 апреля 2015, 12:51
похоже будет весело...ждуууууууууууууу✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Л1е9х9а8 2 апреля 2015, 12:51
слишком много пошлятины



не ожидал если честно



наскучило ушёл где то в середине фильма
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Л1е9х9а8 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Strelka U, 30/06/2012 - 16:05:26)[Можно один раз посмотреть дома, но не тратить деньги на кинотеатр.]

полностью согласен
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Фильм зацепил. Может, потому что была в похожей ситуации, что с Майком приключилась.

Но в целом без откровений кино и без большого удовольствия. Шоу неплохо поставлены.

Девушка, я уверена, в итоге Майка будет любить и обожать. Он же - супер.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
6.2 Супер Майк
Супер Майк комедия, 2012, США
