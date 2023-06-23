Все трейлеры фильма международный дублированный трейлер интервью с актерами отрывок 4 отрывок 3 трейлер 2 репортаж о съемках отрывок 1 дублированный тизер трейлер тизер
В это время Джексон Кёртис с детьми, бывшей супругой и её новым мужем, наперекор всем стихиям, пытаются добраться до специально построенных спасательных "ковчегов", пока не началось самое ужасное - глобальное наводнение.
Фильм зрелищный, динамичный и интересный, в котором происходит всё, что душеньке угодно. И пусть начало немного затянуто, весь экшен начинается спустя 30 минут - это компенсируется с лихвой происходящим дальше. Компьютерная графика и спецэффекты - высочайшего уровня, саундтрек тоже потрясает своей эпичностью.
"2012" - является эталоном для всех современных фильмов-катастроф. Его хочется пересматривать снова и снова. Претензии просто отсутствуют.
Моя оценка: 10 из 10. 👍
Авторизация по e-mail