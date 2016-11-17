Фантастические твари и где они обитают – Фильм рассказывает о приключениях писателя Ньюта Саламандера в Нью-Йоркском секретном обществе волшебниц и волшебников, происходивших за 70 лет до того, как Гарри Поттер прочитает книгу этого писателя в школе.
первая половина фильма просто безобразная и неинтересная, что-то происходить начинает к концу...
актеры нелепые, как и весь сюжет. такая оценка приходит, хотя бы, после того, как я увидел "танец" главного героя, с носорогом. мне это напомнило танец "джига-дрига" Деппа из Алисы ;)) в общем, вся эта "нелепица"(как говорил Гудок из команды КВН "Федор Двинятин") прослеживается во всём фильме.
порадовали магические существа, хахаха, названия которых "одолжили" из фильма "День Радио"(которые на "ковчеге" тонули)
цитата фильма, которой хочу резюмировать:
"я не должен был всего этого видеть"(с) г-н Зелински(кажется)
оценка 3-
