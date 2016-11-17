Меню
Фантастические твари и где они обитают. Трейлер

Фантастические твари и где они обитают. Трейлер

Дата публикации: 15 декабря 2015
Фантастические твари и где они обитают – Фильм рассказывает о приключениях писателя Ньюта Саламандера в Нью-Йоркском секретном обществе волшебниц и волшебников, происходивших за 70 лет до того, как Гарри Поттер прочитает книгу этого писателя в школе.
anhen1 17 ноября 2016, 23:20
Оценка
фильм классный!
17 ноября 2016, 23:20 Ответить
Игорь Водолазский 17 ноября 2016, 23:54
Оценка
Прикольный фильмец, "немаг" толстый, весельчак )))
17 ноября 2016, 23:54 Ответить
a.o.1971 18 ноября 2016, 10:01
Если сравнивать с прошлой трилогией, фильм просто отстой... Смеялись у меня только мои тапочки.
18 ноября 2016, 10:01 Ответить
Татьяна 19 ноября 2016, 14:55
Оценка
Начало фильма чуть скучновато. Потом - просто замечательно! Зал после окончания фильма - аплодировал! Так мило, такие зверюшки, такая правильная подборка артистов! А завязка на следующий фильм с перевоплощением злого волшебника в ...Джонни Д. Рекомендую сходить. 10 баллов
19 ноября 2016, 14:55 Ответить
Дмитрий Сергеев 19 ноября 2016, 23:55
Оценка
Фильм однозначно к просмотру!
19 ноября 2016, 23:55 Ответить
Костя Мехов 20 ноября 2016, 12:52
Где цены на билеты? Так неудобно сделано
20 ноября 2016, 12:52 Ответить
Elegar Helfrid 21 ноября 2016, 07:55
Оценка
Фильм невероятно неинтересный. Давно я не видел кино, настолько лишенного хоть какой-то изюминки. Еще и дико затянуто. И со спецэффектами десятилетней давности. Все эти твари настолько мультяшны и ненатуральны, что диву даешься. Сейчас в любой компьютерной игре в реальном времени графика реалистичнее. Но главная проблема, конечно, не в них, а в невероятно слабом, скучном и затянутом сюжете. В фильме две сюжетные ветки и обе состоят исключительно из штампов и соревнуются друг с другом за количество вызванных у зрителя зевков.
21 ноября 2016, 07:55 Ответить
Psha Prakrti 21 ноября 2016, 16:18
Оценка
Фантастическое дерьмо в кинотеатре с жирными вонючими кркслами предворяющееся рекламой на 30 минут. Если уважаете себя и свое время - не ходите!
21 ноября 2016, 16:18 Ответить
Сергей 28 ноября 2016, 02:24
А мне понравился фильм. Добрый и хороший.
28 ноября 2016, 02:24 Ответить
Андрей 1 декабря 2016, 12:20
Оценка
мне нравятся фильмы про Гарри Поттера и, получилось, что я зря ждал чего-то от этого фильма ;((
первая половина фильма просто безобразная и неинтересная, что-то происходить начинает к концу...
актеры нелепые, как и весь сюжет. такая оценка приходит, хотя бы, после того, как я увидел "танец" главного героя, с носорогом. мне это напомнило танец "джига-дрига" Деппа из Алисы ;)) в общем, вся эта "нелепица"(как говорил Гудок из команды КВН "Федор Двинятин") прослеживается во всём фильме.
порадовали магические существа, хахаха, названия которых "одолжили" из фильма "День Радио"(которые на "ковчеге" тонули)
цитата фильма, которой хочу резюмировать:
"я не должен был всего этого видеть"(с) г-н Зелински(кажется)
оценка 3-
1 декабря 2016, 12:20 Ответить
Юлия Кот 3 декабря 2016, 17:06
А где цена? 😐
3 декабря 2016, 17:06 Ответить
Ольга БалдинаКизирова 11 декабря 2016, 10:06
Оценка
Ужасный фильм!!самый худший который я видела!!люди не смотрите этот бред!!!!
11 декабря 2016, 10:06 Ответить
Киноафиша.инфо 4 января 2017, 09:26
в ответ на сообщение Юлия Кот от 3 декабря 2016, 17:06
Юлия, добрый день!
Поздравляем вас с наступившими новогодними праздниками!
Желаем крепкого здоровья и успехов!
Цена в какой именно кинотеатр и в каком городе вас интересует?
4 января 2017, 09:26 Ответить
Юрий 29 января 2017, 18:20
Оценка
Кино неплохое, главный герой какой то диковатый.
29 января 2017, 18:20 Ответить
7.6 Фантастические твари и где они обитают
Фантастические твари и где они обитают семейный, фэнтези, приключения, 2016, Великобритания / США
