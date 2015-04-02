Тот еще Карлосон!
– КарлОсон, живет в волшебном и красочном мире Метриков — пухлых большеухих летающих человечков метрового роста, миссия которых — помогать ребятишкам, которым взрослые, скорее, создают проблемы, нежели решают их. Метрики могут показываться детям, но вынуждены тщательно скрывать факт своего существования от скучных взрослых.
Наш герой — беззаботный, озорной, в меру эгоистичный сладкоежка, частенько сбегающий от соплеменников в мир людей, чтобы пошалить и порезвиться. Ведь в душе он сам еще ребенок — ему только-только исполнилось 300 лет.
Однажды старейшина метриков поручает нашему герою ответственное задание — помочь одинокому 7-летнему Малышу, чьи родители оказались на грани развода. Малыш — добрый мальчик, но у него почти нет друзей, зато есть всевозможные электронные игрушки и устройства, покупаемые родителями по первому же его слову. Появление такого особенного, самого-пресамого лучшего друга на свете меняет жизнь Малыша.
Но никто не верит Малышу, что его друг — это не просто плод воображения, а самый что ни на есть настоящий пухлый человечек из волшебного мира метриков. Ситуация становится критической, когда Малыша ведут к школьному психологу, приставляют к нему няню, а одноклассники начинают издеваться над его «выдумками». Тут-то его волшебный друг и оказывается перед выбором: доказать окружению Малыша, что он существует, рискуя быть серьезно наказанным в своем мире, или хладнокровно наблюдать за ситуацией со стороны? Познает ли наш обаятельный беззаботный человечек такие ценности, как настоящая дружба, преданность и бескорыстность?
как же достал куценко.😓
засирают наш кинематограф шлаком ✊ ✊
