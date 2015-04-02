Меню
Тот еще Карлосон!. Трейлер

Тот еще Карлосон!. Трейлер

Дата публикации: 22 октября 2012
Тот еще Карлосон! – КарлОсон, живет в волшебном и красочном мире Метриков — пухлых большеухих летающих человечков метрового роста, миссия которых — помогать ребятишкам, которым взрослые, скорее, создают проблемы, нежели решают их. Метрики могут показываться детям, но вынуждены тщательно скрывать факт своего существования от скучных взрослых. Наш герой — беззаботный, озорной, в меру эгоистичный сладкоежка, частенько сбегающий от соплеменников в мир людей, чтобы пошалить и порезвиться. Ведь в душе он сам еще ребенок — ему только-только исполнилось 300 лет. Однажды старейшина метриков поручает нашему герою ответственное задание — помочь одинокому 7-летнему Малышу, чьи родители оказались на грани развода. Малыш — добрый мальчик, но у него почти нет друзей, зато есть всевозможные электронные игрушки и устройства, покупаемые родителями по первому же его слову. Появление такого особенного, самого-пресамого лучшего друга на свете меняет жизнь Малыша. Но никто не верит Малышу, что его друг — это не просто плод воображения, а самый что ни на есть настоящий пухлый человечек из волшебного мира метриков. Ситуация становится критической, когда Малыша ведут к школьному психологу, приставляют к нему няню, а одноклассники начинают издеваться над его «выдумками». Тут-то его волшебный друг и оказывается перед выбором: доказать окружению Малыша, что он существует, рискуя быть серьезно наказанным в своем мире, или хладнокровно наблюдать за ситуацией со стороны? Познает ли наш обаятельный беззаботный человечек такие ценности, как настоящая дружба, преданность и бескорыстность?
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Двоякое у меня чувство от грядущего фильма «Тот еще Карлсон» с Михаилом Галустяном в главной роли. Смотрела тизер – Галустяна узнала не сразу. И он меня почти очаровал. Ну почти Дэнни де Вито. Признаться, я не смотрела ни одного фильма с нашими новыми комедийцами. Опасалась – говорят, оправданно. Просто порой встречала их в телике, который нет да смотришь раз в месяц, и во всяких рекламах. И от Галустяна у меня было совсем другое впечатление. А здесь – такой прелестный толстячок. Летает. Без пропеллера, правда, но у нас же высокие технологии. В общем, если после первых дней показов не станет понятно, что это полная туфта, пойду посмотрю. Ой, только заметила – он какой-то КарлОсон. И это настораживает)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Так мило – Галустян снялся в роли Карлсона. Я видела трейлера – такой он там трогательный, ну просто невероятно. Они молодцы, такие веселые фильмы снимают. Мне очень нравится смотреть, что они делают. Карлсон, надеюсь, будет не детский фильм – в смысле, что и взрослым можно будет смотреть. Пока что так все складывается. Ой, хорошо. А то я не люблю иностранные комедии, особенно американские. Они не смешные совсем – как-то видно, что живем мы, шутим и смеемся совсем по-разному. Как с разных планет. Поэтому все наши фильмы приветствую и жду, а новый фильм «Тот еще Карлсон» смотрим сразу после Нового года!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Наши сняли комедию «Тот еще Карлосон» с Галустяном в главной роли, покажут в январе 2012 г. Я вообще-то не очень хорошо отношусь к наших комедиям, и многие меня, наверное, поймут. Но эта меня даже заинтересовала. Посмотрел трейлер – персонаж Галустяна действительно милый, в трейлере летает даже очень интересно. Правда, пока совершенно непонятно, насколько он будет развит в самом фильме. Или получится – а может, наверное, и такое произойти - действительно глубокий и проработанный персонаж, или ограничатся общими рамками и знаковыми моментами. И над этим тоже посмеются. Но не буду гадать пока – в зимние каникулы потрачу вечерок)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Поскорей бы уже =) Я думаю с Галустяном будет отличная комедия ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
млин как же достала эта тусня камедиклабовская!

как же достал куценко.😓



засирают наш кинематограф шлаком ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Галустян очень классный актёр , очень смешной. Каждый бы день смотрел с ним новую комедию. Таких комиков больше нету!!!! И Куценко очень классно играет. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
АлексСаныч 2 апреля 2015, 12:51
Кто-нибудь вчера уже был на сеансе?...Есть на что посмотреть?...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Скучный фильм . Жалко Галустяна , что снимается в таких не интересных фильмах. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
5.4 Тот еще Карлосон!
Тот еще Карлосон! комедия, 2012, Россия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше