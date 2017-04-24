Судья
– Успешный адвокат возвращается в родной город на похороны своей матери, и узнает, что его отца, городского судью, подозревают в убийстве. Герой решает задержаться, чтобы выяснить правду, и постепенно лучше узнаёт родственников, с которыми давно вообще никак не общался.
В этом году меня не сильно радовали кино-новинки, но вот очередь дошла и до картины Дэвида Добкина «Судья». Должна признаться, не знала чего ожидать от этого фильма, но думала, что это будет триллер с добавлением психологических элементов. Я была приятно удивлена, увидев настоящую драму, пищу для мозгов, без вечно раздражающих спецэффектов, глупого сценария или неуместного юмора.
Постоянно видя различные картины о сверхспособностях и лучшей жизни, мы забыли об истинных ценностях – о семье, любви и дружбе. Режиссер, снимающий в основном комедии, решил напомнить зрителям о вечных проблемах отцов и детей и о том, как не просто порой принять верное решение.
«Судья»- это не «сопливая» мелодрама на один раз, а история о семейной трагедии, наполненная увлекательными диалогами , неторопливым повествованием и раскрытием внутреннего мира персонажей.
«Все мы родом из детства. »
Безусловным плюсом является блистательная игра актеров. В фильме задействован только звездный состав.
Главную роль исполняет Роберт Дауни Mладший. На мой взгляд, не только зрители устали от его вечной роли Тони Старка, но и он сам. Наверно тяжело все время играть одного персонажа, у которого всего три эмоции. Но в этой картине все иначе: он предстает перед нами удивительным драматическим актером, который сам получает удовольствие от того, что делает. Очень интересно наблюдать, как из циничного и успешного адвоката персонаж превращается в сопереживающего, доброго и преданного человека, готового на все ради благополучия своей семьи. Очень хочется надеяться, что это не последняя его глубокая роль .
Отца главного героя и по совместительству лучшего судью в городе, играет великолепный актер Роберт Дювалл ,обошедший Джека Николсона и Томми Ли Джонса. Конечно же, артист прекрасно прочувствовал своего персонажа, и зритель смог увидеть с одной стороны беспринципного, умного, твердо стоящего на своем, порой холодного человека, который никак не может поладить и принять своего сына, но при этом очень честного, помогающего другим, верящего в лучшее отца.
Обвинителя и противника главных героев играет талантливый актер Билли Боб Торнтон. На мой взгляд, его здесь слишком мало, но и в этой небольшой роли он смог передать все настроение персонажа.
Вера Фармига олицетворяет здесь прошлое, ностальгию и воплощает собой все несбыточные мечты Дауни. Очень здорово показано переплетение забытого прошлого и интригующего настоящего.
Примечателен и еще один персонаж – младший брат Хенка (Роберта Дауни Mладшего) , которого превосходно сыграл Джереми Стронг . Mолодой человек , отстающий в развитии повсюду берет с собой видеокамеру и монтирует кинохронику , дабы воссоздать картину счастливой семьи и поверить в иллюзию, что все когда – нибудь наладится.
Помимо великолепной актерской игры нужно отметить работу Януша Камински и съемочной группы - очень красиво снято и некоторые сцены лишний раз подчеркивают конфликт происходящего своим построением, светом или цветом.
Не могу не сказать про потрясающие саунтреки, которые идеально подошли для фильма. Mузыка удивительно передала всю атмосферу и настроение героев.
Фильм затрагивает множество различных проблем современного общества, и пытается дать на них свой ответ. Так большое внимание уделяется проблеме справедливости. Что есть справедливость? Что значит быть справедливым в наше время? На эти вопросы вы сможете найти ответы в данном фильме, главное - только захотеть найти их.
«Судья» получился действительно сильным, «берущим за живое», претендующим на звание фильм этого года. Это не просто семейная драма , а история , над смыслом которой должен задуматься каждый. Как мало в современном мире мы задумываемся о своей семье, как сложно иногда бывает понять другого человека или просто протянуть ему руку. Возможно, картина и не перевернет ваше сознание, но заставит еще раз вспомнить, что самое главное – это ваша семья.
