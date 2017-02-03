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Космос между нами - Трейлер
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Космос между нами. Трейлер

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Дата публикации: 26 мая 2016
Космос между нами – Межгалактическая история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной.
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dior80-02 3 февраля 2017, 09:34
Оценка
ходил практически на премьеру.после первого просмотра трейлера однозначно решил что пойду. довольно интересный сюжет подкупал..скажу что не разочаровался в фильме, хотя как по мне можно было сделать еще круче..но в очередной раз некоторые моменты вызывают недоумение (скажу лишь что "путешествие по Америке двух молодых людей" это точно ФАНТАСТИКА 😉 😀 .но за это мы и любим кино) .слезу тоже прошибает...хороший фильм!!!8,5 из 10 это может даже чуть занизил..рекомендую к просмотру..особенно влюбленной паре 😉
3 февраля 2017, 09:34 Ответить
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