Зак и Мири снимают порно
– Старые друзья и соседи по квартире Зак и Мири переживают трудные времена. Они оба по уши в долгах, поэтому у них дома отключили воду и электричество - короче, полный облом. И вот они придумали выход, как выкарабкаться из этой ситуации - а почему бы не срубить "бабло" и не снять порно фильм, воспользовавшись технической поддержкой друзей? Зак и Мири пообещали друг другу, что секс не сможет разрушить их дружбу. Итак, начинается работа, и… Все началось как бизнес проект, а закончилось чем-то большим, чем дружба.
