Зак и Мири снимают порно - трейлер
Киноафиша Трейлеры Зак и Мири снимают порно. Трейлер

Зак и Мири снимают порно. Трейлер

Дата публикации: 1 ноября 2008
Зак и Мири снимают порно – Старые друзья и соседи по квартире Зак и Мири переживают трудные времена. Они оба по уши в долгах, поэтому у них дома отключили воду и электричество - короче, полный облом. И вот они придумали выход, как выкарабкаться из этой ситуации - а почему бы не срубить "бабло" и не снять порно фильм, воспользовавшись технической поддержкой друзей? Зак и Мири пообещали друг другу, что секс не сможет разрушить их дружбу. Итак, начинается работа, и… Все началось как бизнес проект, а закончилось чем-то большим, чем дружба.
6.8 Зак и Мири снимают порно
Зак и Мири снимают порно комедия, мелодрама, драма, 2008, США
