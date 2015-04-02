Одержимая
– В далеком 1989 году в службу 911 поступил звонок от Марии Росси, которая сообщила о том, что жестоко убила трех человек. 20 лет спустя, ее дочь Изабелла пытается выяснить, что же все-таки произошло с ее матерью. Она отправляется в клинику для душевнобольных преступников в Италии, где находится ее мать, которую считаю душевнобольной и одержимой дьяволом. Изабелла обращается за помощью к двум молодым священникам, которые собираются изгнать дьявола из ее матери с помощью нетрадиционной методики, но им придется столкнуться с неведомым доселе злом, ведь Мария одержима сразу четырьмя мощными демонами… Фильм основан на реальных событиях.
есть пара страшных моментов, но можно смотреть и дома, чтобы в нужный момент перемотать или выключить.
даже если и будет вторая часть - не пойду.
для любителей Блэр и Паран-го явления
5/10
