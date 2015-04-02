Меню
Дата публикации: 18 октября 2011
Одержимая – В далеком 1989 году в службу 911 поступил звонок от Марии Росси, которая сообщила о том, что жестоко убила трех человек. 20 лет спустя, ее дочь Изабелла пытается выяснить, что же все-таки произошло с ее матерью. Она отправляется в клинику для душевнобольных преступников в Италии, где находится ее мать, которую считаю душевнобольной и одержимой дьяволом. Изабелла обращается за помощью к двум молодым священникам, которые собираются изгнать дьявола из ее матери с помощью нетрадиционной методики, но им придется столкнуться с неведомым доселе злом, ведь Мария одержима сразу четырьмя мощными демонами… Фильм основан на реальных событиях.
Одержимая - дублированный трейлер дублированный трейлер
Одержимая - отрывок 7 с русскими субтитрами отрывок 7 с русскими субтитрами
Одержимая - отрывок 1 с русскими субтитрами отрывок 1 с русскими субтитрами
Одержимая - отрывок 6 с русскими субтитрами отрывок 6 с русскими субтитрами
Одержимая - дублированный трейлер без цензуры дублированный трейлер без цензуры
Одержимая - тв ролик 10 тв ролик 10
Одержимая - тв ролик 9 тв ролик 9
Одержимая - тв ролик 8 тв ролик 8
Одержимая - тв ролик 7 тв ролик 7
Одержимая - тв ролик 6 тв ролик 6
Одержимая - тв ролик 5 тв ролик 5
Одержимая - отрывок 8 отрывок 8
Одержимая - отрывок 7 отрывок 7
Одержимая - отрывок 6 отрывок 6
Одержимая - отрывок 5 отрывок 5
Одержимая - отрывок 4 отрывок 4
Одержимая - отрывок 3 отрывок 3
Одержимая - отрывок 2 отрывок 2
Одержимая - трейлер без цензуры трейлер без цензуры
Одержимая - тв ролик 4 тв ролик 4
Одержимая - тв ролик 3 тв ролик 3
Одержимая - тв ролик 2 тв ролик 2
Одержимая - тв ролик 1 тв ролик 1
Одержимая - отрывок 1 отрывок 1
Татьянка1982 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня сходила... Очень жаль потерянного времени.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
nextayl 2 апреля 2015, 12:51
Ходили с девушкой, пом не так не особо страшный,а вот ей видимо было очень страшно, руку мою так сжимала что "капец"✊ ... Я бы сказал филь удался, идти обязательно стоит✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
ни то ни се и сбоку бантик.✊

есть пара страшных моментов, но можно смотреть и дома, чтобы в нужный момент перемотать или выключить.

даже если и будет вторая часть - не пойду.

для любителей Блэр и Паран-го явления

5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ilnar116 2 апреля 2015, 12:51
Лично мне ужасно не понравился, да и по моему всем зрителям кто находился в кинозале... скучные, бессмысленные картинки... жалко времени, денег, внимания... теперь я понимаю, откуда такой "огромный" бюджет, в один миллион не нашенских))) 1/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Криштиану 2 апреля 2015, 12:51
Фильм может и не страшный, но зато интересный! Абсолютно не затянут ни в каких моментах, смотрится на одном дыхании.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
