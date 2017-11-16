Все трейлеры фильма финальный дублированный трейлер третий дублированный трейлер второй дублированный трейлер тизер флэш тизер аквамен дублированный ролик с comic con
«Они чувствуют страх», - пафосное начало, подбитое серьёзными битами и вывесками «Супермен мертв» - знакомо ли оно нам? Конечно, если исключить из этого списка Супермена и заменить его несколько иной ситуацией из «Бэтмена против Супермена», то легко ли Вы сможете вспомнить прошлогодний фильм Зака Снайдера? Вспомнить не трудно, истинный почерк режиссёра хорошо заметен. Вот только, сильно ли будет искорежена надпись, после того, как Джосс Уидон («Мстители»; «Мстители: Эра Альтрона») подправит всё своей рукой? До момента релиза этот вопрос был самым актуальным и волнительным. И что оказалось в итоге? Переправление всего, что можно или слабый обвод чужой записи? Ответ на миллион, каждый из которых скажет, что видит ситуацию по-своему.
Ответ - да. Картина Снайдера подверглась мелким реконструкциям со стороны Уидона, но, пожалуй, это были именно те изменения, которые напрочь переделали всю стилистику Зака. Учитывая то, какие слухи сейчас ходят про изменения, совершённые Уидоном, можно смело утверждать, что продолжи продакшн первоначальный режиссёр, конечный итог был бы совершенно иным. И дело даже не в том, что вся критика преподносится к фильмам DC Comics по инерции, а в том, что компания не продолжает изучать свои ошибки. В «БпС: На заре справедливости» хронометраж составлял 151 минуту, при том, что многие вещи там до конца рассказать не успели. Здесь же длительность не достигает и двух часов. Как думаете, всё ли было рассказано/развито за это время? Нет и нет! В какой-то момент времени действительно возникает мысля, что ста десяти минут фильма хватает, но это начинает казаться только от безысходности. Фильму не хватает банального - развития сценария. А с ним здесь всё более-менее хорошо.
Начнём с хорошего, чего здесь очень мало. «Лига справедливости» дарит нам двух новых дебютантов в сериале DC. Джейсон Момоа и Эзра Миллер - это лучшее, что могло случиться с их героями, Акваменом и Флэшем, соответственно. Первый добавляет ленте брутальности, которая кипит здесь до накалённого предела. Второй преподносит юмористики в мрачную историю, продолжающая своё вещание второй год. Сказать, что остальные герои каким-то образом влияют на развитие химии между своими персонажами - ничего не сказать. Галь Гадот продолжает показывать уровень, установленный «Чудо-женщиной». Кто-то скажет, что между Дианой и Брюсом Уэйном создаётся некая любовная ситуация, но разве это любовная линия? У героев практически нет совместных сцен, а те, что преподносятся, не предполагают ничем, кроме обыкновенных разговоров о «будущем команды». Бен Аффлек - пожалуй, главное разочарование «Лиги». Если в «Бэтмене против Супермена» его герой действовал на первых ролях (чего ожидали и здесь), то сейчас он более второстепенный герой, действующий в качестве подмастерья для совершения личных целей. Генри Кавелл и его Супермен появляются от силы на пятнадцать-двадцать минут. Но, наверное, это именно те минуты, которые приводят в радость, нежели разочарование.
Искать плюсы в «Лиге справедливости» - всё равно, что искать иголку в стоге сена. И там, и там итог будет один - фиг. Произведение берёт положительными эмоциями лишь в отдельно взятых ситуациях, а когда начинаешь думать о цельных эпизодах, то слишком быстро понимаешь, что таковых и нет. Помните красочную экшн-сцену на складе в прошлом году? Ничего подобного тут нет и в помине. Момент, когда Степпенфулв взял заложников и спрятал их в забытом всеми месте - детский лепет, по сравнению с тем, что мы видели в прошлом году. Всё-таки, заявления о том, что Джосс Уидон значительно испоганил картину Зака Снайдера не то, что имеют смысл - они являются существенной правдой. Что-что, а с экшеном у Снайдера был бы полный порядок, в этом будьте уверенны. Спросите: «Откуда об этом можно знать?». А тут и знать об этом не нужно. Всё видно невооружённым глазом.
Ещё на уровне пре-продакшена было заметно, что графика сильно уступает своим соотечественникам. Ходили разговоры, что это же всего-навсего трейлинговая версия и к релизу всё поправят. Но не надейтесь на чудо - его не произойдёт. От конечного итога жутко режет глаза, даже в тех местах, где графика в общем-то и не нужна. И самая главная претензия возникает именно в графическом вопросе: Известно, что Зак Снайдер хотел несколько преобразить темноту повествования истории, тем самым сделав тона светлее. Такое решение было решено провести в конечном акте картины, но после прихода Джосса Уидона вся реализация пошла ко дну. Режиссёр дилогии «Мстителей» изменил стиль финальной битвы, сгустив краски и сделав из картинки ужасную палитру, от которой становится тошно. Не думайте, что всё это - придирки. Качество картинки страдает на каждом шагу. Из-за этого страдает и экшн-обстановка фильма. Выше уже было написано, что громадных и красивых сцен нет, зато присутствует огромное количество средних эпизодов, больше похожих на подогрев к основе. Всё худо-бедное положение состоит в том, что основы как-раз-таки и нет. На одной ноге ещё можно устоять, а вот без поддержки сделать этого не получится.
«БпС: На заре справедливости» - главный злодей - кто-нибудь помнит о нём? Совсем малую долю. «Чудо-женщина» и его Арес. Кто-нибудь помнит в чем заключалась его харизма? Чем он привлекал? Что делал для того, чтобы на него обратили внимание и начали ему симпатизировать? Ведь нет, не было таких потрясающих злодеев в этих двух франшизах и к сожалению, нет его и «Лиге справедливости». Степпенвулф - это очередной крутой злодей с масштабными идеями по завоеванию мира, который традиционно слабеет в финальном акте. У антагониста нет харизмы, за которую стоило бы держаться. Нет чёткого объяснения его мотивов. Как такового, нет и персонажа. Лишь картонная версия, которая старается быть самостоятельной основой, но не более того. И именно здесь стоит винить хронометраж, из-за которого злодею не успели раскрыть целей и его желания.
Вердикт. «Лига справедливости» - что это? Удавшееся объединение всех героев или искрометный провал? Картина лучше «Бэтмена и Супермена», но достичь «Чудо-женщины» она не смогла. «Лига справедливости» - это тот случай, когда количество минусов не то, чтобы перевешивают плюсы, но и сильно искажают впечатление о ней. К концу рецензии было трудно решить, какую поставить оценку творению Зака Снайдера/Джосса Уидона, но, определенно, это не тот фильм, который мы бы увидели изначально, не поменяйся здесь режиссёр. И всё-таки, «Лиге» стоит поставить неуд.
Что удалось:
- Эзра Миллер.
- Джейсон Момоа.
- Саундтрек.
- Пафос.
Что не получилось:
- Сюжет.
- Главный злодей.
- Графическая составляющая.
- Бэтмен (к сожалению, его стоит вынести, как отдельный пункт).
- Развитие главных аспектов фильма.
- Излишний пафос.
и мне говорили, что Лига даже интереснее Тора 3, но не для меня: скомканный и не интересный сюжет! Бэтмен и Женщина-Чудо какие-то вялые, остальные просто непонятные персонажи...
6 баллов из 10ти
