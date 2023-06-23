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2012 - Трейлер 2
Киноафиша Трейлеры 2012. Трейлер 2

2012. Трейлер 2

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Дата публикации: 8 октября 2009
2012 – В ходе исследований ученый неожиданно открывает "врата" в параллельный мир и устанавливает контакт со своим "двойником", чтобы предотвратить предсказанный древними индейцами апокалипсис.
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xivet43099 23 июня 2023, 14:32
Оценка
Насколько это был эпичный фильм в 2009 году, только вспомните! Как мы действительно верили, что в 2012 году всё... конец... а может тогда и правда мир рухнул и сейчас мы живём в матрице?
23 июня 2023, 14:32 Ответить
Weteran Mc 17 августа 2024, 00:32
Оценка
"2012" - культовый фильм-катастрофа 2009 года, повествующий о массовых катаклизмах по всему миру. Сильнейшие землетрясения, цунами, извержения вулканов и многие другие - приводят планету Земля к глобальному апокалипсису, как и предсказал календарь индейцев Майя.
В это время Джексон Кёртис с детьми, бывшей супругой и её новым мужем, наперекор всем стихиям, пытаются добраться до специально построенных спасательных "ковчегов", пока не началось самое ужасное - глобальное наводнение.

Фильм зрелищный, динамичный и интересный, в котором происходит всё, что душеньке угодно. И пусть начало немного затянуто, весь экшен начинается спустя 30 минут - это компенсируется с лихвой происходящим дальше. Компьютерная графика и спецэффекты - высочайшего уровня, саундтрек тоже потрясает своей эпичностью.

"2012" - является эталоном для всех современных фильмов-катастроф. Его хочется пересматривать снова и снова. Претензии просто отсутствуют.

Моя оценка: 10 из 10. 👍
17 августа 2024, 00:32 Ответить
Киноафиша.инфо 17 августа 2024, 18:39
в ответ на сообщение Weteran Mc от 17 августа 2024, 00:32
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
17 августа 2024, 18:39 Ответить
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