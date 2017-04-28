Затерянный город Z
– Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный Город Z … Вымысел или реальность? В 1925 году экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках Города Z… Остросюжетный приключенческий экшен о гибельной одержимости открытиями, о величии и о мужестве искателей таинственной Атлантиды.
фильм хороший, интересная судьба и история, но считаю, не хватило динамики фильму! а так же, мне не хватило реализма в джунглях - наслышан в тех местах любой жучок-паучок опасен...
Холланд и Патиссон хорошо сыграли, легко было на них смотреть в других образах. даже Дадли из Гарри тут небольшую роль получил ;))
так же, в фильме все какие-то любезные и добрые, кроме индейцев ;))
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