– Однажды на Рождество маленький мальчик загадал желание — чтобы его любимый мишка ожил и дружил с ним вечно. Желание исполнилось, вот только четверть века спустя плюшевый Миха вырос в курящего и сквернословящего дебошира, не дающего герою повзрослеть.
ну идея и без мата отличная...зачем же ее ухудшать ✊
ну в официальном трейлере мишка не курит... а просто кашляет, т.к. состарился ✊
посмотрим, что тут будет...английский трейлер жжет напалмом, главное чтобы на весь фильм настроя хватило...
а для
Цитата (Serene, 24/06/2012 - 11:56:45):ну, при дубляже и в самом деле не нужен, т.к. ИМХО будет резать слух
в смысле, не сам мат, а неумение актёров дубляжа вкладывать в этот мат эмоции
можно пускать английскую дорожку с русскими субтитрами, те кто по англ понимают - оценят, ну а кто не очень, не будет до глубины души оскорблен озвученными матами
Цитата (Розака, 24/06/2012 - 13:39:55):идея и без мата отличная...зачем же ее ухудшать
недеццкая комедия про сквернословящего дебошира без мата...даже не знаю с чем сравнить: лыжи без снега?
pps медвед жги ...✊ (это не реклама одного премьера)
ааа... а я думала подвох будет с авой.. если она не пошлая, я пожалуй, согласна поспорить ✊
вот кстати оригинальная дорожка мои нежные уши не оскорбила почему то ✊ видимо просто русский мат уж очень грубо звучит в обычной речи... вопринимается плохо лично мной✊
ну меня не забанят за аву? если забанят, я против ✊
ну может там сцены резали... я не в курсе ж... я видела только один вариант.
ЗЫ Софт порно и просто порно не смотрю... мне неинтересно
ЗЗЫ Смотрено было в Португалии.
Братец-медвежонок
Новая комедия от создателей «Гриффинов» получилась ностальгически-киноманской сказкой для взрослых. Здесь Ксавье-Пикард закадровым голосом нахваливает крутые вертолёты, рассказывая историю об осуществившемся желании, оживившим плюшевого медведя. Здесь воспроизводят культовый эпизод «Аэроплана», здесь на рингтонах мобильников играет Марш Империи из «Звёздных войн» и заглавная тема «Рыцаря дорог», здесь главные герои фанатеют по «Флэшу Гордону» и встречают своего кумира – самого Сэма Джонса, а начальство хвастает знакомством с Томом Скерритом.
Оживший медведь умудряется шутить над всем подряд, либо срываясь в вульгарность и пошлость, либо снова юморит на сериальную и киношную тематику, ругая Сэндлеровских «Близнецов», смотрит шоу, в котором знаменитости за глаза поливают друг друга глязью, примечает сходство самого удивительного камео с Зелёным Фонарём, и заявляет, что поёт получше Питера Гриффина.
Весьма приятно, что в Голливуде активной тенденцией стало делать что-то олдскульное и ностальгическое, вспоминая культовые фильмы и легендарную музыку от фильма к фильму. «Третий лишний» в этом плане картина, безусловно, яркая и эффектная. При появлении Джонса переживаешь те же эмоции, что герой Уолберга, словно сам стоишь на его месте, после закадровых слов о никудышном «Возвращении Супермена» и Брэндоне Руте хочется аплодировать стоя, ну, а шутка, что Имперский Марш – это музыка из «Сумерек» вообще, пожалуй, самая смешная и изысканная во всей картине!
Тем не менее помимо звездных камео и регулярных отсылок к чему-либо у картины имеется целостный сюжет. Паразитирующий, правда на всех ромковых штампах, банальный до невозможности, и в который раз поднимающий тему о том, что среднестатистический мужчина – это ленивый, пошлый и инфантильный свин, но при этом не лишённый обаяния, чувств и харизмы. А в самые нужные моменты, порой, ещё и мозгов. В общем, главный герой – это такой же Питер Гриффин, Гомер Симпсон, Кенни Пауэрс и прочие те, кого мы любим не смотря на всю их невыносимость.
При этом персонаж Уолбергом подан всё-таки не заядлым жизненным циником, не бабником и не пофигистом. Глобальных целей и карьерного роста он себе не ставит, но и живёт довольно счастливо, не желая взрослеть психологически, но в физиологическим плане, конечно же, нуждающийся в сексе и любви. Мила Кунис же фильму нужна исключительно для картонной фигурки в истории о дружбе, ничего за пределами свойственного шаблона она не выдаёт, обнажённой опять не появляется, и ничего умного и глубокого по фильму не скажет.
А вот персонаж-спецэффект, компьютерно-мохнатый, живой и говорящий игрушечный медведь – это действительно герой яркий и глубокий, вынужденный мириться с, от части «предательством» лучшего друга, со своей собственной неполноценностью и чужеродностью окружающего мира, настроенного людьми под людей. Правда вот с поиском работы у него всё ладиться не в пример многим представителям человеческого вида, и популярность за счёт теле-шоу в детстве была, делая до сих пор узнаваемым на улицах.
«Третий лишний» по своей концепции сильно напоминает «Бобра» от Джоди Фостер, в лучшем смысле такого сравнения. И при том, что здесь рейтинг R – куда более взрослый, картина получилась гораздо мягче и жизнерадостней. В конце концов, это не драма, а комедия. Хотя, порой кажется, что нам выдают какую-то детскую сказку, невесть зачем выданную под ромком для подростков, напичканную к тому же сиськами и матными словечками в угоду взрослой аудитории. Самое странное «семейное кино», стёб-пародия на ром-ком или всё-таки действительно «сказка для взрослых» от создателей Гриффинов?! Здесь уж, пожалуй, ответ не так важен, сколько зрительские впечатления. Комедия должна быть смешной, ромком – лиричным, а сказка иметь обязательный хэппи енд. Со всеми своими задачами фильм отлично справляется.
Начинаясь с детства героев, наблюдая как братец-медвежонок превращается в милого раздолбая, рисующего лицо кота Гарфилда на полуобнажённой проститутке, принимающего наркотики, и пересматривающего старые культовые картины и сериалы в перемешку с современными новинками, видишь уже не игрушку и не медведя, а зеркало общества, в котором таких мишек Тедди не мало, и не факт, что это плохо, не факт, что хорошо. Всё это давно стало нормой жизни, и правильно подобранная ирония и ловко поданная полу-правда получает эмоциональный и жизненный отклик в зрительском сердце, а значит кино попадает точно в цель.
Не обходится, конечно же, без фирменно-гриффиновских вульгарностей типа диалогов о пердеже, и не только диалогов, совершенно отвратных сцен про дерьмо на полу, глупостей про боязнь грома и тому подобного. Но раз уж у «Гриффинов» большая фан-база, значит, и эта часть юмора кому-то придётся по вкусу. По крайней мере помимо этого в фильме много куда более по-настоящему смешного и куда менее тошнотворного.
Тусклость второстепенных героев здесь с лихвой компенсируется наличием классных камео, не смешные шутки оказываются в меньшинстве, ведь действительно отличного юмора в картине навалом, ну а совершенно тусклая Мила Кунис по крайней мере симпатична внешне, и, возможно, девушку ярче, сообразительнее и лучше – главный герой просто не заслужил. В целом всё сбалансировано, не идеально, но профессионально и ярко, а за киношный юмор и удачные отсылки и вовсе картину хочется бесконечно хвалить.
8/10
А драка Тэда и Джона в мотеле в плане драйва, по правде, перекрывает мутузовку между Бэйном и Бэтманом в последнем фильме.
А Кунис-то какая, я прям любовалась. Но вот чего героиня на Тэда взъелась... Мишка же волшебный, единственный такой. И чем мужик с мишкой отличается от мужика без мишки? Правильно, мишкой. А мишка уникальный. Короче, думаю, она просто ревновала.
Райан Рейнольдс, по-моему не произнес ни одного слова в кадре, а, блин, запоминается ведь, смешно.
Камера летает плавно и легко, как будто сказку снимали, и никакого дерганья.
Комедия здоровская, наидушевная, и плюшевая тема раскрыта замечательно.
Флэш Гордон только не знаком и потому не понятен. "Он здесь! И у него пробор посередине головы!" Это примерно как с Алисой Селезневой тусоваться, что ли, если наших культовых героев вспоминать? Но вряд ли она так лихо пьет и проламывает стены одним ударом...
ну наконец-то... я то я все ждала-ждала, а тут одни хвалебные оды... свое фи писать даже боялась, чтобы не получить тухлым помидором.✊
вот уж ерунда... вы какие-то 2 полярности сравнили... взрослый человек это ж совсем не обязательно скучный серый семьянин✊
ну не знаю... мне вот после просмотра бедной богатой девочки казалось, что взрослый человек это тот кто принимает себя таким какой он есть....
а потом радость открытий она есть и у взрослых... всегда же есть то, что еще видел или не пробовал... у вас какой-то унылый взрослый получился ✊ не хочу таким быть ✊
Хороший сюжет, СМЕШНЫЕ(что а американских фильмах не так часто) шутки и просто блестящая игра актёров.
Идите и не пожалеете.
10 из 10
точно так же, как и нули
т.е. люди смотрели и плевались? как мыши ели кактус, наверно
ps по фильму вполне неплохо...за шутку с тренером и улыбающуюся рожу лотнера я даже простил все жевания соплей, подзатягивающиеся в монологах...если бы не перебор с пердельной темой поставил бы 8-8,5 (за некоторые провисания), а так 7.5/10 набрала комедия...
pps за сколько интересно Рейнольдс согласился целоваться с тем старпером...впрочем америкосы любят всякие wierd-show так что скорее всего незадорого ✊
ppps медвед крутой, когда его совсем не уносит, как со шлюхами ✊ , а то что фильм детский и не для детей, дык в этом его изюминка, за которую он и набрал по моей шкале столько же, сколько трансформеры к примеру ✊
pppps блондинка, кстати, в сцене у касс просто огонь...для пиара ей это кино в самый раз думаю ✊
"смотрим фильм, говно канешна, но девочки шлюхи, поэтому терпят"
"чего??? Лори ждет предложения?? что за бред?? какая нормальная девушка хочет замуж??!!"
"- я думаю, Лори хочет чего то особенного в этот день (годовщина).. - анала??"
И тема с Лотнером в конце супер, и Рейнольдс душка, обожаю это его выражение лица.. А драка Джона и мишки в отеле! Почему то напомнила Борна, у меня так истерика была ✊ Тедди на собеседовании тоже прелесть!
Не сказать что весь фильм сплошная умора, но шуток смешных остроумных жизненных предостаточно, опережая большинство комедий. Плюс харизматичный неожиданный персонаж для традиционного кинематографа, очень качественно выполненный ✊
Филосовскую составляющую в комедиях не люблю, но тут она подана очень неутомительно, о нежелании взрослых людей брать на себя ответственность, дурацкой привычке идти на поводу у других и проживать свою жизнь словно черновик... Меня очень тронуло, захотелось срочно принять какое нибудь важное решение.
К минусам отнесу постаревшего и подурневшего Марка Уолберга, а на фоне Милы он уж совсем замарашка, ну это чисто женская позиция ✊ И жутко надоели вечно блюющие и пукающие американцы во всех фильмах, они просто культивируют пердеж, как отдельное направление экшена.
8/10
да ладно, я держу свои слова.... что делать надо?
