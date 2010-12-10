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Онг Бак 3 - отрывок 2
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Онг Бак 3. Отрывок 2

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Дата публикации: 10 декабря 2010
Онг Бак 3 – События разворачиваются непосредственно после финала Онг Бак 2. В центре сюжета снова оказывается бесстрашный молодой воин, которого зовут Тиан. Желая отомстить королю за смерть своего отца, юноша организует мятеж. Но воины могущественного правителя захватили его в плен, избив практически до смерти. Несмотря на это владыке не удается сломить сопротивление главного героя ни пытками, ни мучениями, и он отдает приказ казнить Тиана. Чудом спасшись, искалеченный парень восстанавливает свои силы в родной деревне, занимаясь медитациями. Он практически возвращается с того света и теперь снова готов вступить в бой со своим заклятым врагом.
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5.7 Онг Бак 3
Онг Бак 3 боевик, 2010, Таиланд
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