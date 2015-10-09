Эверест
– Эверест — великая неприступная гора, покорить вершину которой мечтают многие профессиональные скалолазы. Одна из экспедиций на ее вершину закончилась настоящей трагедией, однако этот факт не останавливает отважных альпинистов.
Роб Холл долгое время мечтал покорить эту неприступную гору и однажды ему предоставился такой шанс. Собрав группу из лучших альпинистов, он как никогда приблизился к своей заветной мечте. Все эти люди полны мужества и отваги и они не остановятся ни перед чем, пока не поднимутся на вершину Эвереста. Но даже если эта гора покорится им, смогут ли они вернуться обратно живыми и невредимыми?..
мамы альпинистов
к ним на эверест
ежегодно лезут
чтоб подкрасить крест
© настя✊
Идёт, кстати, не 2:30, как указано в афише, 2 часа вместе с рекламой. Может, кому-то это будет важно)
Для альпинистов будет, думаю, очень интересно.
Для обычных людей - тоже, т.к. подчёркиваешь для себя ценность человеческой жизни.
Сама в горы ни за что бы не пошла.
А что тянет туда людей - они и сами на этот вопрос ответить не могут, как и герои фильма.
хотя ощущение, что он больше документальный, потому что мало видов природы, мало диалогов... в целом, история трагическая и действительно, особняком выделяется то, что нет причины зачем туда идти, только цель?!
с другой стороны у каждого свои цели и вершины в жизни, кто-то по пещерам, кто-то по джунглям, а кто-то в мегаполисах ;((
