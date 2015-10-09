Меню
Эверест - трейлер
Киноафиша Трейлеры Эверест. Трейлер

Эверест. Трейлер

Дата публикации: 5 июня 2015
Эверест – Эверест — великая неприступная гора, покорить вершину которой мечтают многие профессиональные скалолазы. Одна из экспедиций на ее вершину закончилась настоящей трагедией, однако этот факт не останавливает отважных альпинистов. Роб Холл долгое время мечтал покорить эту неприступную гору и однажды ему предоставился такой шанс. Собрав группу из лучших альпинистов, он как никогда приблизился к своей заветной мечте. Все эти люди полны мужества и отваги и они не остановятся ни перед чем, пока не поднимутся на вершину Эвереста. Но даже если эта гора покорится им, смогут ли они вернуться обратно живыми и невредимыми?..
Ника 9 октября 2015, 16:21
Сильный фильм, но немного муторный, первое надо писать ДРАМА! Сходить стоит, но девушкам лучше запастись платочком!
9 октября 2015, 16:21 Ответить
Андрей 9 октября 2015, 16:21
Фильм понравился. Жанр драма. Два с половиной часа пролетели быстро, не заметил, при условии, что нужно настроиться на фильм, вдумчиво и внимательно смотреть. Причем смотрел в 3D, чего и всем советую, чтобы ощутить эти масштабы и величие гор. Кому нужен юмор и экшн, лучше не ходить, особенно тем, кто сидит жует поп корн и пьет колу бездумно - фильм не для вас. В целом, фильм отличный на вс 100 баллов!
9 октября 2015, 16:21 Ответить
муся 9 октября 2015, 16:21
Фильм не понравился - тягомотина, болтовня, крупные планы камней или лиц или снега. Ожидала панорамы, красивой картинки хоть немного и действий
9 октября 2015, 16:21 Ответить
sophie 9 октября 2015, 16:33
нормально ... но как-то ожидалось лучше и интересней
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Александр 9 октября 2015, 16:33
Толян круче всех.
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Виктор 9 октября 2015, 16:33
Слабое кино. На троечку с минусом, с натяжкой. Огорчение одно. "Романтизму нет"(с)
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Андрей 9 октября 2015, 16:33
Фильм интересный. Но в какой-то мере жестокий. И ужастика не надо. Кто есть человек перед силой природы...
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Владимир 9 октября 2015, 16:33
Во-первых не за денежку туда не зайти, а во-вторых - посмотрел бы я как вы "за ручку" туда забежали. И когда оставляют человека - дело не в том что "бабло за оборудование и гидов уплочено", а в том, что, спуская кого-то, и его не спасёшь и сам(а вероятно и не один человек) сдохнешь. + нужно иметь в виду, что башка там соображает в разы хуже и состояние такое, что идёшь, смотришь под ноги и думаешь - только бы дойти(в горах бывал, так что это не просто слова, а подтвержденные опытом).
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Юрец 9 октября 2015, 16:33
Нормально, мне понравился
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Вован 9 октября 2015, 16:33
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Вася 9 октября 2015, 16:33
Фильм не интересный,одно болтовня и крупные планы говорящих,нет сюжета,нет юмора.нет экшена,тягомотина сплошная.ползала спали..Не ходите на этот фильм!
9 октября 2015, 16:33 Ответить
BigBob 19 октября 2015, 00:57
"Депрессяшка" (род коротких стишков) вот попалась на тему

мамы альпинистов

к ним на эверест

ежегодно лезут

чтоб подкрасить крест

© настя✊
19 октября 2015, 00:57 Ответить
Дженни_Кодес 24 ноября 2015, 00:42
Фильм понравился! Красиво снято, актёры играют прекрасно, полное погружение, так сказать...

Идёт, кстати, не 2:30, как указано в афише, 2 часа вместе с рекламой. Может, кому-то это будет важно)

Для альпинистов будет, думаю, очень интересно.

Для обычных людей - тоже, т.к. подчёркиваешь для себя ценность человеческой жизни.

Сама в горы ни за что бы не пошла.

А что тянет туда людей - они и сами на этот вопрос ответить не могут, как и герои фильма.
24 ноября 2015, 00:42 Ответить
Андрей 10 марта 2017, 00:27
Оценка
очень понравился фильм!
хотя ощущение, что он больше документальный, потому что мало видов природы, мало диалогов... в целом, история трагическая и действительно, особняком выделяется то, что нет причины зачем туда идти, только цель?!
с другой стороны у каждого свои цели и вершины в жизни, кто-то по пещерам, кто-то по джунглям, а кто-то в мегаполисах ;((
10 марта 2017, 00:27 Ответить
7.5 Эверест
Эверест драма, приключения, триллер, 2015, США / Великобритания
