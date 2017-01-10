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Кто эти люди? - трейлер
Киноафиша Трейлеры Кто эти люди?. Трейлер

Кто эти люди?. Трейлер

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Дата публикации: 10 января 2017
Кто эти люди? – Давиде уже под 40, а весь смысл его жизни — добиться уважения президента компании, в которой он работает, получить прибавку к зарплате и повышение. Наконец ему выпадает такой шанс: Давиде должен представить революционный патент, но... за день до презентации к нему подходит странный тип, Марчелло, восхищается им, предлагает выпить, а потом прокатиться до дома, где их ждут две симпатичные девушки... Давиде поддается чарам ловкого мошенника и оказывается втянутым в невероятное приключение в компании Марчелло и его очаровательных сообщниц.
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