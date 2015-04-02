Меню
Трейлеры
Киллер Джо. Трейлер
Киллер Джо. Трейлер
Дата публикации: 19 октября 2012
Киллер Джо
– Фильм рассказывает о брате и сестре, которые замышляют убийство матери, чтобы получить деньги по страховке и по этому случаю они нанимают «Киллера Джо» Купера — копа и наемного убийцу.
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 17/10/2012 - 10:52:55):
циничное, аморальное, беспринципное, отмороженное, безумное, мрачное, странное, шокирующее, гипержестокое, нуарное, трэшовое
почти со всем согласна кроме второго, третьего определений и последних двух.
Нуарности я не обнаружила, насчет треша у меня вечно проблемы - не понимаю я, где трзш, где не трэш. А с моралью и принципами вроде все в порядке, авторское отношение понятно, и каждый получил, что заслуживал.
Цитата (Serene, 17/10/2012 - 10:52:55):
отчего-то многие (если почитать IMDB или какие-нибудь другие ресурсы) находят фильм забавным
когда рукав у папани оторвался, я хохотала, правда, смешно же. И МакКонахи в последней части отжёг. Например, более безумного применения для куриной ноги представить невозможно.
Цитата (Serene, 17/10/2012 - 10:52:55):
было реально страшно
Страшно, не то слово. История за гранью, семейка жуткая. Дурдом и конец света.
Цитата (Serene, 17/10/2012 - 10:52:55):
Мэттью МакКонахи... реально не мог его представить в подобном образе... смесь хладнокровнейшей рассудительности и тотального безумия
Морозец от него шел конкретно, аж пощипывало.
Цитата (Serene, 17/10/2012 - 10:52:55):
практически апокалипсис
Хотелось, чтобы налетела какая-нибудь Катрина и унесла вагончик с персонажами хоть в страну Оз, а лучше еще дальше.
А у девочки в конце, за секунду до, глаза какие ясные, взрослые и холодные...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Мэттью МакКонахи как всегда великолепен, хоть и не могла его представить в такой роли. Ожидала от фильма немного другого, думала, будет больше движухи и т.п. В итоге не могла понять, понравился мне фильм или нет... То, что он интересный - это однозначно. То, что он запоминается - о многом говорит. Фильм меня удивил, т.к., повторюсь, ожидала другого, наверное поэтому поставлю 9/10. В кино может и скучновато будет смотреть, а вот дома - самое оно.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Очень интригующе. Макконахи, кстати какой то стиль даже выработал, похожий от фильма к фильму. Но мне нравится, может это и есть его амплуа....
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Вот черт чувствую какой то подвох...
Посмотреть или нет?
Мурашки,ужас....
Товарищи скажите правду,после просмотра нет тошнотворного осадка ну типа как после фильма Необратимость а?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Фидльм понравился , реально в напряжении держали , последние пол фильма.
А кто скажет , чем всё таки концовка закончилась ? Он выжил или его тоже КИЛЛ ? =)))
8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Вобщем круто, без лишних разговоров. Но я бы не дал более 8\10. Во первых, я бы отнес это фильм, к классификации Нелепо-Бытовой Триллер, можно взять здесь за основу Коэнов, и по их фамилии собственно и назвать стиль - Коэновщина. Во вторых, можно было бы и развернуть по шире, по хронометражу и по персоналиям фильм. Если уж поднимаешь такие вопросы (предательсво и семья, девственница и киллер, деньги и любовь), мне кажется, закончить, хоть и открыто, но все таки грубовато-коротко, как будто в спешке, не правильно. От того пару балов минус. ну и конечно, Мэтт М, дал фильму 3 балла сам, великолепно, молодца!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Андрей133, 11/02/2013 - 14:10:41):
Кста, про Зимнюю кость, не могу согласиться. Ну хотя бы потому что в Джо, в принципе все комично. Сарказм, так и прет от каждого действия героев.А вот в Зимней Кости, нет ни одного момента, который может хоть не много улыбнуть. И "попадалово", а это суть каждого из фильмов, не натянуто гротескное, а трагичное. В целом они схожи, только тем, что действие происходит, в бедной Америкосовской глубинке....
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
6.7
Киллер Джо
драма, комедия, 2011, США
Онлайн
