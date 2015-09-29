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Roger Waters The Wall - трейлер
Киноафиша Трейлеры Roger Waters The Wall. Трейлер

Roger Waters The Wall. Трейлер

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Дата публикации: 29 сентября 2015
Roger Waters The Wall –  The Wall - уникальный сплав реставрированных концертных съемок, документальной хроники, анимационных фрагментов и самых передовых технологий визуального изображения и спец-эффектов (сверхвысокое разрешение 4К; звук в формате Dolby Atmos),  Роджер Уотерс также включил кадры из своей автобиографии  Это грандиозное кинособытие будет интересно не только фанатам группы Pink Floyd и творчества Роджера Уотерса, но и всем, кто интересуется историей прогрессивного рока, которая будет рассказана самыми передовыми аудиовизуальными средствами!
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