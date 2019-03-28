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Стрімголов - трейлер
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Стрімголов. Трейлер

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Дата публикации: 7 ноября 2017
Стрімголов – Історія ірраціонального кохання двох маленьких людей під час великих змін в країні. Антон – 27-річний колишній вундеркінд-музикант, що не зміг впоратися з покладеними на нього сподіваннями, повертається додому після кількарічного навчання в Швейцарії і п’яти місяців, проведених в психо-неврологічному диспансері під Києвом, де він лікувався від алкогольної залежності. На ці 5 місяців припадає “зима, що нас змінила” 2013-14 року. Тож нове життя означає для Антона не тільки відсутність друзів, колишніх звичок і справи всього життя - музики, а й будь-яких правил, за якими можна вписатися в нову реальність. Катя – одна з тисяч дівчат, що винаймають мікрокімнати в кам’яних джунглях Троєщини, за два дні має їхати до Берліну зі своїм бойфрендом, німецьким фотокором. Випадкова зустріч Каті і Антона змінює все.
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Олег Коваленко 28 марта 2019, 01:51
Оценка
досить нудний затягнутий фільм з малоцікавими діалогами і невиразною сюжетною лінією. Такий сценарій можна були записати на вулиці, але від того він цікавішим не стає.
З плюсів: фільм на дратує, гра акторів і розмови досить природні ( як для сірої маси) .
28 марта 2019, 01:51 Ответить
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7.1 Стрімголов
Стрімголов драма, 2017, Украина
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