Манифесто
– «Манифесто» – это увлекательное и остроумное путешествие по истории искусства XX века. В коллаже немецкого режиссера и художника Джулиана Розефельда встречаются Малевич и Джармуш, Кандинский и Годар, а их знаменитые манифесты произносят 13 героинь нашего времени, все – в исполнении Кейт Бланшетт.
Вернисаж и похороны, семейный ужин и мусорная свалка, новостная студия и панк-вечеринка становятся сценой для 13 вдохновляющих высказываний о свободе и новаторстве, о политике и искусстве, о любви и смерти.
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