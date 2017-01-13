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Манифесто - трейлер
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Манифесто. Трейлер

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Дата публикации: 13 января 2017
Манифесто – «Манифесто» – это увлекательное и остроумное путешествие по истории искусства XX века. В коллаже немецкого режиссера и художника Джулиана Розефельда встречаются Малевич и Джармуш, Кандинский и Годар, а их знаменитые манифесты произносят 13 героинь нашего времени, все – в исполнении Кейт Бланшетт. Вернисаж и похороны, семейный ужин и мусорная свалка, новостная студия и панк-вечеринка становятся сценой для 13 вдохновляющих высказываний о свободе и новаторстве, о политике и искусстве, о любви и смерти.
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