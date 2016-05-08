Первый Мститель: Противостояние
– Мстители под руководством Капитана Америки оказываются участниками разрушительного инцидента, имеющего международный масштаб. Эти события заставляют правительство задуматься над тем, чтобы начать регулировать действия всех людей с особыми способностями, введя «Акт о регистрации супергероев», вынуждая их подчиняться ООН.
Видя в этом договоре нарушение гражданских прав и плевок на всё, во что он верит, Стив Роджерс открыто восстаёт против нового режима, ведя за собой группу героев, поддерживающих его мнение. В свою очередь, Тони Старк видит смысл в новом договоре и становится во главе героев, поддерживающих его. Всё это приводит к неизбежному расколу Мстителей и войне между сторонами. Сражаясь друг с другом, Старк и Роджерс не знают о том, что таинственный Барон Земо уже строит свои собственные планы, воспользовавшись расколом величайших героев Земли.
я не могу сказать, что фильм понравился и не могу сказать, что не понравился, не о чём!
человек паук зачем-то выставлен "глупой малолеткой", Старк вообще не шутил, Халка не было, но он и не мог быть - он в Зените ;)))
кризис жанра и биться героя Марвела уже не с кем, всех победили, теперь будут друг с другом. можно еще чтобы с Чужим они сразились!
Спайди(это не Человек-Паук c: Это именно паучок..) удовлетворил на 3-, Чёрная Пантера очень понравился, прям на 5. Экшн рукопашных сцен драк (не взрывов и погонь, именно драк) очень взбесил своим дрожанием, смотреть было противно, причём первая подобная сцена буквально 7 минут от начала фильма. Сценарий-сюжет вроде в норме (комиксы увы не читал), всё понял, всё увидел. Посмотреть СОВЕТУЮ, Marvel, слава кинематографу, не скатились (пока ?) до глупого, "серого" конвейера.
Очень смахивает на "фильм на один раз". Всё будет ясно на "контрольном" просмотре дома.. // 7,8 из 10 //
p.s. Изменили дизайн сайта, и людям сразу стало в па....кхм... лень писать комментарии (: А раньше было тьма их, заходил специально сюда и читал.
После разрушительной трагедии в Заковии не без участия Мстителей, ООН требует о подписании договора по контролю за командой. Это разделяет супергероев на два лагеря.
Конфликт обостряется, когда напарник из прошлого Капитана Америки Баки Барнс, он же Зимний Солдат, обвиняется в теракте на саммите ООН. Кэп не верит в это и встаёт на сторону бывшего коллеги. Помогая ему найти настоящего злодея, он сам записывается в стан преступников.
Кино получилось динамичное, атмосферное и зрелищное, с шикарной графикой и спецэффектами. Но сюжет немного затянут и по началу запутан из-за множества персонажей, хотя ближе к экватору всё становится более менее ясно.
Кстати, в этом фильме самое первое появление Человека-паука в роли Тома Холланда в команде Мстителей.
Фильм "Первый мститель: Противостояние" легко мог бы стать очередной частью "Мстителей". Но назвали, как назвали - режиссёру виднее.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
