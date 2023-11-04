Арғымақ. Небесные кони
– Бывший футболист Мухтар в детстве получил сильную психологическую травму: родной брат, игравший за знаменитый футбольный клуб «Пахтакор», погиб в авиакатастрофе со всей командой в 1979 году. После этой трагедии Мухтар возненавидел футбол и потерял себя.
Спустя сорок лет ему приходится стать тренером детского футбольного клуба. Клуб был создан для отмывания денег местным криминальным авторитетом. В команду набрали детей из детского дома. Сначала Мухтар был тренером только формально, избегал своей работы. Но затем, увидев стремление детдомовцев к успеху, Мухтар начинает меняться. У него появляется цель в жизни, а у детей — большая мечта: выиграть футбольный чемпионат в Бразилии.
