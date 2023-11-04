Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Арғымақ. Небесные кони - трейлер
Киноафиша Трейлеры Арғымақ. Небесные кони. Трейлер

Арғымақ. Небесные кони. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 4 ноября 2023
Арғымақ. Небесные кони – Бывший футболист Мухтар в детстве получил сильную психологическую травму: родной брат, игравший за знаменитый футбольный клуб «Пахтакор», погиб в авиакатастрофе со всей командой в 1979 году. После этой трагедии Мухтар возненавидел футбол и потерял себя. Спустя сорок лет ему приходится стать тренером детского футбольного клуба. Клуб был создан для отмывания денег местным криминальным авторитетом. В команду набрали детей из детского дома. Сначала Мухтар был тренером только формально, избегал своей работы. Но затем, увидев стремление детдомовцев к успеху, Мухтар начинает меняться. У него появляется цель в жизни, а у детей — большая мечта: выиграть футбольный чемпионат в Бразилии.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

0.0 Арғымақ. Небесные кони
Арғымақ. Небесные кони драма, спорт, 2023, Казахстан
Семейный призрак - трейлер 02:23
Семейный призрак  трейлер
Тимур и его команда - trailer 01:00
Тимур и его команда  trailer
Долгая прогулка - trailer 2 02:30
Долгая прогулка  trailer 2
Русалочка и морской монстр - дублированный трейлер 00:37
Русалочка и морской монстр  дублированный трейлер
Выход 8 - дублированный трейлер 01:25
Выход 8  дублированный трейлер
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер
Лермонтов - тизер 01:23
Лермонтов  тизер
Мажор в Дубае - трейлер 01:08
Мажор в Дубае  трейлер
Призрак в доспехах - дублированный трейлер (студийная банда) 01:41
Призрак в доспехах  дублированный трейлер (студийная банда)
Грузчик - trailer 03:02
Грузчик  trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше