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Постер фильма Арғымақ. Небесные кони
Арғымақ. Небесные кони - Трейлер
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Арғымақ. Небесные кони

, 2023
Argymak.Nebesnye koni
Казахстан / драма, спорт / 18+
Трейлеры
Постер фильма Арғымақ. Небесные кони
Арғымақ. Небесные кони - Трейлер
Арғымақ. Небесные кони  Трейлер

О фильме

Бывший футболист Мухтар в детстве получил сильную психологическую травму: родной брат, игравший за знаменитый футбольный клуб «Пахтакор», погиб в авиакатастрофе со всей командой в 1979 году. После этой трагедии Мухтар возненавидел футбол и потерял себя.
Спустя сорок лет ему приходится стать тренером детского футбольного клуба. Клуб был создан для отмывания денег местным криминальным авторитетом. В команду набрали детей из детского дома. Сначала Мухтар был тренером только формально, избегал своей работы. Но затем, увидев стремление детдомовцев к успеху, Мухтар начинает меняться. У него появляется цель в жизни, а у детей — большая мечта: выиграть футбольный чемпионат в Бразилии.

В ролях

Рустем Жаныаманов
Салтанат Серкебаева
Ержан Тусупов
Ержан Тусупов
Дулыга Акмолда
Дулыга Акмолда
Азат Жумадил
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Год выпуска 2023
Премьера в мире 23 ноября 2023
Дата выхода
23 ноября 2023 Казахстан

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Обновлено 26 августа 2024

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Арғымақ. Небесные кони - Трейлер
Арғымақ. Небесные кони Трейлер
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