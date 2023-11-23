Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синдром" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Арғымақ. Небесные кони Арғымақ. Небесные кони
Киноафиша Фильмы Арғымақ. Небесные кони
Argymak.Nebesnye koni

Арғымақ. Небесные кони, 2023

2023 / Казахстан
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Бывший футболист Мухтар в детстве получил сильную психологическую травму: родной брат, игравший за знаменитый футбольный клуб «Пахтакор», погиб в авиакатастрофе со всей командой в 1979 году. После этой трагедии Мухтар возненавидел футбол и потерял себя.
Спустя сорок лет ему приходится стать тренером детского футбольного клуба. Клуб был создан для отмывания денег местным криминальным авторитетом. В команду набрали детей из детского дома. Сначала Мухтар был тренером только формально, избегал своей работы. Но затем, увидев стремление детдомовцев к успеху, Мухтар начинает меняться. У него появляется цель в жизни, а у детей — большая мечта: выиграть футбольный чемпионат в Бразилии.

Год выпуска 2023
Премьера в мире 23 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Руслан Пак
В ролях
Рустем Жаныаманов
Салтанат Серкебаева
Ержан Тусупов
Ержан Тусупов
Дулыга Акмолда
Дулыга Акмолда
Азат Жумадил
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Постер фильма Арғымақ. Небесные кони 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Related video
Жена Бондаренко испортила внешность пластикой: вылитый Голлум
Тест: вы оптимист или пессимист?
После вестей о распаде пары: Авербух считает, что по-другому было нельзя
Начали за здравие, а кончили за упокой: в СССР сняли самый страшный мультфильм в истории
Нагиев обманул и воспользовался известной телеведущей: ахнете, узнав, какой он на самом деле
За эту закуску дети дрались в СССР: удивитесь, узнав состав
Старят и полнят: от этих осенних вещей нужно избавиться всем женщинам в возрасте 50+
Потеряла роль из-за Боярского: не поверите, где должна была сниматься Фрейндлих
Обладательница самой большой груди среди русских актрис снялась в провокационной позе
Женщины с этими 3 именами всегда получают то, что они хотят
Такого приема на Западе не ожидал: на концерте Валерия Меладзе случилось непредвиденное
Миллионер вынудил дочь сделать грудь 5-го размера: как в итоге выглядит «силиконовая кукла»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше