Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Легенда о Коловрате - тизер
Киноафиша Трейлеры Легенда о Коловрате. Тизер

Легенда о Коловрате. Тизер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 12 февраля 2016
Легенда о Коловрате – XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский воевода Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Алексей Данилов 8 февраля 2017, 10:26
Оценка
Жду с нетерпением,но в описании присутствует жанр фентези. Какое нафиг фентези...учите иторию прежде ем выкладывать данного рода информацию о фильме.
8 февраля 2017, 10:26 Ответить
Киноафиша.инфо 8 февраля 2017, 10:56
в ответ на сообщение Алексей Данилов от 8 февраля 2017, 10:26
Алексей, мы не придумываем жанры к фильмам. Это вопрос к прокатчикам и создателям фильма, которые и определяют жанры своих картин.
8 февраля 2017, 10:56 Ответить
Анна Кирсанова 21 ноября 2017, 16:52
Оценка
Когда будут продаваться билеты в кинотеатре Синема парк макси на премьеру фильма 30 ноября в Туле?
21 ноября 2017, 16:52 Ответить
Алёнушкина Вера 23 ноября 2017, 22:54
в ответ на сообщение Алексей Данилов от 8 февраля 2017, 10:26
Оценка
Алексей, штука в том, что это именно ФЭНТЕЗИ. И снимался фильм именно как фэнтази, а не как исторический. Иначе придется признать, что и медведи у нас летать умеют, и храбрых русичей они же спасают от ворогов от поганых))
23 ноября 2017, 22:54 Ответить
Анна Кирсанова 24 ноября 2017, 10:03
в ответ на сообщение Алёнушкина Вера от 23 ноября 2017, 22:54
Оценка
Если вы видели этот фильм, скажите, стоит посмотреть или нет?
24 ноября 2017, 10:03 Ответить
Алёнушкина Вера 24 ноября 2017, 18:20
в ответ на сообщение Анна Кирсанова от 24 ноября 2017, 10:03
Оценка
Анна, сложно сказать) Он интересен с технической точки зрения (много графики) + динамика, костюмы, бои... Актеры хорошо работают, да. Но мне иногда казалось, что я смотрю какую-то дорогущую компьютерную ахинею. Сорри. То есть я понимаю тех, кому КОЛОВРАТ нравится, но для меня слишком уж легковесно как-то. Оболочка красивая, ну и всё на этом
24 ноября 2017, 18:20 Ответить
Павел Знаменский 29 ноября 2017, 01:39
Оценка
Зачем девочкам приходить на кино для мальчиков и негодовать, что там
сплошное убиение себе подобных.) Это как если бы я пришёл на девчачью мелодраму и возмущался, что там сплошые сопли.) Думаю это что-то на подобие 300 спартанцев, но в нашем славянском антураже.
29 ноября 2017, 01:39 Ответить
Юрий Шешуков 30 ноября 2017, 16:10
Посмотрел в Иркутске Коловрата. Мне понравилось. Хоть это и легенда, но недавнее псевдо историческое г..но на букву "В.....г" ему и в подмётки не годится.
Сразу скажу я воспринимаю кино только в целом. Мелочи меня могут волновать только в случае если это пропаганда. И тогда наша пропаганда хорошо, а их плохо. В этот момент важны мелочи.
Фильмы про войну не могут нравится или нет как собственно и сама война. Их задача вызвать эмоциональный отклик и подтолкнуть к размышлениям. О жизни, Родине и своём месте в жизни и Родине. Это не супер философское кино как и советский "Горячий снег".
Что порадовало.
"Строители" Рязани оказались знакомы с плотницким делом.
Костюмы действительно похожи на книжные или как из Русского музея, что в серверной столице.
Девки поют явно фолклёр и тесто месят чистые как после бани.
Наши парни не по китайски и не по голивудски круты. То есть без мечей кладинцов - это ведь из сказки. Через деревья не прыгают и молнии не мечут.
Орда на пять баллов. С такими "на авось" точно не прокатит и не прокатило бы. Актёрам ордынцами отдельное спасибо.
Из фентази только огромный медведь. Но и его поведение как мишки-шатуна вполне объяснимо. А его дружба с чернецом, думаю, это отдалённый намёк на ситуацию из жизни Сирафима Соровского. И конечно на древний тотем.
Боевых сцен в фильме достаточно. Парням понравится. При всей крутизне победить Коловрат априори не мог, но у него была задача, которую он выполнил.
Сказка ложь, да в ней намёк. Добрым молодцами урок. Легенда не факт, но дыма без огня, не бывает. Этот фильм - прекрасная версия легендарного огня.
К чему предаться?
Можно было лучше? Возможно. Совершенству нет пределов. Но сегодня 2017, а смотрим сказки и легенды маде ин Гавливуд. Так, что на сегодня, лучшее враг хорошего.
Папы берите сыновей, племянников и соседских мальчишек, идите смотрите вместе. Потом ответьте на их вопросы и расскажите о том, что посчитаете нужным.
Девчёнок возраста 16+ можно сводить. Про любовь там то же есть, но она трагическая. Так что скорее всего после фильма придётся вести в кафе на утешение).
30 ноября 2017, 16:10 Ответить
Алёнушкина Вера 30 ноября 2017, 18:12
в ответ на сообщение Павел Знаменский от 29 ноября 2017, 01:39
Оценка
А это и есть "300 спартанцев" в славянском антураже, Вы правы. Только "Спартанцы" мне нравятся, а эта ерундистика - нет. Кстати, мелодрамы терпеть не могу, тем более, сопливые : вечно на "ха-ха" пробивает.
30 ноября 2017, 18:12 Ответить
Анна Кирсанова 30 ноября 2017, 20:40
Оценка
Мне фильм понравился! Дущещипательный, переживательный, красивые костюмы, музыка подобрана хорошо, держит в напряжении, смотрели в IMAX, фильм о русском духе, смекалке, любви, поразил огромный медведь, который порвал и перепугал ордынцев, советую посмотреть!
30 ноября 2017, 20:40 Ответить
Ден 1 декабря 2017, 09:52
Оценка
Знаете, мне понравился фильм тем что он правильный - он дает правильные понятия подросткам которые будут его смотреть! Давно таких не было. В нем нет всякого хлама которым Голливуд уже всем нам засрал мозги
1 декабря 2017, 09:52 Ответить
Ден 1 декабря 2017, 09:54
в ответ на сообщение Алёнушкина Вера от 23 ноября 2017, 22:54
Оценка
Не летают у нас медведи но если вы вспомните это был его прыжок на врагов
1 декабря 2017, 09:54 Ответить
Роман Музыченко 1 декабря 2017, 15:27
Оценка
Фильм хороший...очень понравился 👍
1 декабря 2017, 15:27 Ответить
Алёнушкина Вера 2 декабря 2017, 00:05
в ответ на сообщение Ден от 1 декабря 2017, 09:54
Оценка
Оке) "Так высоко и так далеко наши медведи на наших врагов не прыгают" - такая формулировка пойдет?) ;)
2 декабря 2017, 00:05 Ответить
nnglazman 3 декабря 2017, 14:35
Крайне печальное зрелище... Досадно, что отечественный кинематограф выпускает на широкий экран ТАКОЕ... Смысловая нагрузка отсутствует полностью... Не тратьте деньги!!!
3 декабря 2017, 14:35 Ответить
leadraven 3 декабря 2017, 15:10
Оценка
Очень пристойное кино. Разумеется, много проблем: плохой графон, плохая музыка, неуклюжий сюжет. Сказалось полное отсутствие опыта и бюджета. Но ребята старались и совсем не зря. Для отечественного кино это, бузесловно, шажок вперёд. Хотечется, чтобы подобные фильмы выходили и впредь, каждый раз немного лучше. Так и до мирового уровня подняться можно.
3 декабря 2017, 15:10 Ответить
Алёнушкина Вера 3 декабря 2017, 17:07
в ответ на сообщение leadraven от 3 декабря 2017, 15:10
Оценка
Бюджет "Коловрата" - 360 миллионов р. Не голливудские мерки, да, но называть это "полным отсутствием бюджета" я бы не стала. Для нашего кино сумма серьезная.
3 декабря 2017, 17:07 Ответить
Павел Знаменский 3 декабря 2017, 18:47
Оценка
Нормальное вцелом кино, конечно для голливудского эпика и графики нужны бюджеты другого порядка, а для реалистичных кровавых боевых сцен, а-ля сериал "Спартак", другой возрастной рейтинг, но ожиданиям вполне соответствовало. Аутентичные костюмы, пафосная операторская, заметно что перенимают зарубежный опыт, даже веселящие, разбавляющую общую суровость шутки и моменты вроде пугания ордынцев "духами" присутствуют, но по-моему через чур уж потакать Голливуду не обязательно. Я не понимаю только людей, обвиняющих подобные фильмы в патриото-пропагандизме, чего они ждут от историко-героического кино, если привычной чернухи 90-х годов, то им надо к доктору.
3 декабря 2017, 18:47 Ответить
Настасия Кравченко 3 декабря 2017, 18:49
Оценка
Классный фильм нет просто супер нам с мамой очень понравилось
3 декабря 2017, 18:49 Ответить
Евгения Барышникова (Орлова) 3 декабря 2017, 18:51
Оценка
Фильм понравился, и музыка, и дух, и героизм, и простодушие прямота и трогательность которая у нас в крови... Я получила большое удовольствие от просмотра.
3 декабря 2017, 18:51 Ответить
Вася Кононов 3 декабря 2017, 20:15
Оценка
Никого не слушайте. Отличный фильм.
Первый за несколько лет, который готов пересмотреть уже на следующий день!
3 декабря 2017, 20:15 Ответить
alex 3 декабря 2017, 22:24
Оценка
фильм снят для тринадцатилетних. каждое утро они просыпаются от виртуалки и не помнят реально, где находятся. им с любовью втолковывают, они любят домашний уют и блинчики. и привыкают к мысли, что и один в поле воин.

в целом не жалко, что пришлось посмотреть. хотя музыка и видеоряд напоминают игрушку. всего понамешано, и Нестор, и медведь, и зеленый мохито со льдом. так, актёры понравились (особенно те, что Батыя и лекаря-толмача играли).
3 декабря 2017, 22:24 Ответить
Летописец Ис 3 декабря 2017, 23:14
Яркий фильм о самом важном для человека - готовности защищать свой народ и отдать за это жизнь. Чтобы выжить народ должен вырастить таких людей, которые готовы будут готовы умереть за свою землю, за свой род. Появилось желание увидеть всё на местах событий. 17 декабря из Рязани будет выезд на городище: Спасск-Старая Рязань-Исады. Сравним, как выглядят заснеженные валы города с картинками из фильма!
3 декабря 2017, 23:14 Ответить
ღ♥ღТαмαקαღ♥ღ ♥๑ஐ♥ 4 декабря 2017, 08:26
Фильм понравился , шикарный.Столько рассуждений , что с голливудом не сравнить и не надо -ЭТО НАША ИСТОРИЯ И НАШ КИНЕМАТОГРАФ.
4 декабря 2017, 08:26 Ответить
Павел Знаменский 5 декабря 2017, 00:47
Оценка
Кстати, был ещё в древние времена советский мультик про Евпатия Коловрата, в котором присутствовали и партизанщина, и "призраки", и горка ледяная, и требушеты с камнемётами, и даже рыцари на льду! Финальный монолог Бату-хана практически точь-в-точь оттуда, а про 300 спартанцев тогда и слыхом не слыхивали, но окончание мультика, в отличие от фильма, как в 300 спартанцах.)
5 декабря 2017, 00:47 Ответить
Анна Кирсанова 5 декабря 2017, 17:38
Оценка
А помните сказка была такая, там мужик в тридесятом царстве всё время спал, а когда его будили, то он всех бил и всё крушил вокруг и орал-: "Меня будить!"Потом сказки сказываются?
5 декабря 2017, 17:38 Ответить
Валентин Яшкин 9 декабря 2017, 23:01
в ответ на сообщение Анна Кирсанова от 24 ноября 2017, 10:03
Оценка
Советую посмотреть. Фильм динамичный и наш..
9 декабря 2017, 23:01 Ответить
Валентин Яшкин 9 декабря 2017, 23:04
в ответ на сообщение Анна Кирсанова от 24 ноября 2017, 10:03
Оценка
Наш фильм. Про наших славных предков. Советую посмотреть!
9 декабря 2017, 23:04 Ответить
Елена Колпащикова 10 декабря 2017, 00:46
фильм посмотрела на одном дыхании. За державу не обидно. Очень хорошо играют молодые наши актёры. Талантлив Ильин-младший,приятно было увидеть его в исторической роли. Монгольский хан-просто великолепен! Режет глаз компьютерная графика-но,поскольку фильм заявлен как "легенда"-воспринимается и это нормально. Юмор,диалоги,идея патриотическая,любовь-всего в меру и всё снято с достоинством! Смотреть обязательно! И всей семьёй!
10 декабря 2017, 00:46 Ответить
Елена Колпащикова 10 декабря 2017, 00:52
в ответ на сообщение Юрий Шешуков от 30 ноября 2017, 16:10
Это вы про "Викинг" так не лицеприятно? Я не столь категорична в оценке этого фильма. Снят-то интересно,и актёры хорошо играют. Неправильно только то,что заявлен фильм-как исторический. Если бы презентовали как "фантазию на тему"-он имел бы больший успех. То есть-дали бы ему изначально тот же статус-"легенды". То ли было...то ли не было...
10 декабря 2017, 00:52 Ответить
Андрей 11 декабря 2017, 23:55
Оценка
7 баллов из 10ти!
хотя, в целом, мне фильм не понравился!
моё мнение, компьютерной графики много и не уместна она, особенно, когда природу показывали, а вот Рязань того времени хорошо показали с помощью компьютерной графики!
актёры все понравились, старались, и как мне показалось, где-то так старались, что переигрывали!
с медведем переборщили, хотя если как фентази, то нормально.
вывод, фильм на один раз и то, лучше дома
11 декабря 2017, 23:55 Ответить
Petr Kochnev 19 декабря 2017, 12:06
Оценка
Очередная тема возвращения или поиска исторических корней нашей государственности. По моему, слишком много карамели.. Но, а в целом, нужно относиться как к сказке)
19 декабря 2017, 12:06 Ответить
Виталий Жмырко 23 декабря 2017, 15:26
Оценка
Очень достойный и зрелищный фильм. Не оставляет равнодушным.
23 декабря 2017, 15:26 Ответить
Виталий Жмырко 23 декабря 2017, 15:28
Оценка
10 баллов из 10
23 декабря 2017, 15:28 Ответить
Samid Amd 28 декабря 2017, 11:00
А не подскажете, когда его в атриуме перестали показывать?
28 декабря 2017, 11:00 Ответить
Киноафиша.инфо 28 декабря 2017, 18:26
в ответ на сообщение Samid Amd от 28 декабря 2017, 11:00
Добрый день! Уточните город, пожалуйста.
28 декабря 2017, 18:26 Ответить
Лариса Земляникина 30 декабря 2017, 21:47
Оценка
Фильм очень понравился. Динамичный, захватывающий. Создателям картины удалось сделать зрителя как бы непосредственным участником событий, поэтому сопереживаешь героям фильма по-настоящему. Понравились красивые виды природы, древних русских городов. Немного нереалистичный мишка, но его воспринимаешь как некую силу, готовую помочь нашим. Красивые русские лица, женские образы, необычная притягательная внешность хана Батыя.
30 декабря 2017, 21:47 Ответить
Михаил Александров 1 января 2018, 12:53
А можно его посмотреть Волгограде и в каком кинотеатре
1 января 2018, 12:53 Ответить
Киноафиша.инфо 1 января 2018, 13:43
в ответ на сообщение Михаил Александров от 1 января 2018, 12:53
Михаил, доброе утро! С Новым годом вас!
Кажется, этот фильм уже вышел из проката в вашем городе.
Успехов и крепкого здоровья вам в новом году!
1 января 2018, 13:43 Ответить
Михаил Муравьев 2 января 2018, 15:25
Странно, что так быстро из проката выходит. Меньше месяца...а всякое г...о типа звездных войн будет полгода висеть...
2 января 2018, 15:25 Ответить
lovenachos 3 февраля 2018, 22:50
Оценка
Фильм полная чушь. Не тратьте свое время. Никому из моих знакомых не понравилось. Хотели уйти через 15 минут..........
3 февраля 2018, 22:50 Ответить
Aleksandr Nord 4 февраля 2018, 08:56
Оценка
Фильм прикольный - древние таинственные и славные времена, легенды, герои, Русь святая - люблю такое! )) Правда по сравнению с "Викингом" страдал бюджет - почти всё снято в павильонах, а графика подложена, что и заметно! Но всё равно, прикольно и красиво! За дух и героичность - зачёт!
4 февраля 2018, 08:56 Ответить
♡♥♡ НАСТЮША ♡♥♡ 6 ноября 2021, 22:46
Оценка
Извините, что так поздно увидела фильм!!! Но!!! Это просто фильм огонь! Историю очень люблю, о чем и фильм! Актёры всем 200+ (+1000%)самый крутой Коловрат и конечно Хан, ну и его прислужник, (Хана) ! Роли сыграли на плюс пятьсот тысячу!!! Молодцы! Режесерам, кураторам, короче всем спасибо.....
6 ноября 2021, 22:46 Ответить
♡♥♡ НАСТЮША ♡♥♡ 6 ноября 2021, 22:50
в ответ на сообщение Алёнушкина Вера от 24 ноября 2017, 18:20
Оценка
Наверно, я старая и дряхлая, но посмотрела это фильм сегодня второй раз, и поняла, что он крут!!!
6 ноября 2021, 22:50 Ответить
ivanovivaniv89 26 ноября 2022, 18:34
Оценка
Отличный фильм, оценка 10 из 5. Через 20 минут просмотра на меня напала любимая и искусякала с ног до головы, находился до конца фильма в предобморочном состоянии из-за постоянного массажа ступней ног. Буду пересматривать теперь каждую пятницу, фильм огонь, сюжет не помню, про что не знаю, рекомендую всем к просмотру!
26 ноября 2022, 18:34 Ответить
Perfect blue 25 марта 2025, 15:55
Оценка
Такой ереси давно не видела.
Скорее уж кАловрат
25 марта 2025, 15:55 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.8 Легенда о Коловрате
Легенда о Коловрате приключения, фэнтези, исторический, 2017, Россия
Я бы тебя пнула, если бы могла - дублированный трейлер 02:16
Я бы тебя пнула, если бы могла  дублированный трейлер
Горыныч - трейлер 02:43
Горыныч  трейлер
Брат навсегда - трейлер 01:51
Брат навсегда  трейлер
Сират - дублированный трейлер 01:55
Сират  дублированный трейлер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе - дублированный трейлер 01:06
Человек-бензопила. Фильм: История Резе  дублированный трейлер
Чебурашка 2 - трейлер 2 02:33
Чебурашка 2  трейлер 2
Маша и Медведи - трейлер 01:58
Маша и Медведи  трейлер
Хэллоуин. Ночной кошмар - трейлер 01:47
Хэллоуин. Ночной кошмар  трейлер
Сентиментальная ценность - дублированный трейлер 02:13
Сентиментальная ценность  дублированный трейлер
Грабитель с крыши - дублированный трейлер 02:30
Грабитель с крыши  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше