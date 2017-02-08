Легенда о Коловрате
– XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский воевода Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.
сплошное убиение себе подобных.) Это как если бы я пришёл на девчачью мелодраму и возмущался, что там сплошые сопли.) Думаю это что-то на подобие 300 спартанцев, но в нашем славянском антураже.
Сразу скажу я воспринимаю кино только в целом. Мелочи меня могут волновать только в случае если это пропаганда. И тогда наша пропаганда хорошо, а их плохо. В этот момент важны мелочи.
Фильмы про войну не могут нравится или нет как собственно и сама война. Их задача вызвать эмоциональный отклик и подтолкнуть к размышлениям. О жизни, Родине и своём месте в жизни и Родине. Это не супер философское кино как и советский "Горячий снег".
Что порадовало.
"Строители" Рязани оказались знакомы с плотницким делом.
Костюмы действительно похожи на книжные или как из Русского музея, что в серверной столице.
Девки поют явно фолклёр и тесто месят чистые как после бани.
Наши парни не по китайски и не по голивудски круты. То есть без мечей кладинцов - это ведь из сказки. Через деревья не прыгают и молнии не мечут.
Орда на пять баллов. С такими "на авось" точно не прокатит и не прокатило бы. Актёрам ордынцами отдельное спасибо.
Из фентази только огромный медведь. Но и его поведение как мишки-шатуна вполне объяснимо. А его дружба с чернецом, думаю, это отдалённый намёк на ситуацию из жизни Сирафима Соровского. И конечно на древний тотем.
Боевых сцен в фильме достаточно. Парням понравится. При всей крутизне победить Коловрат априори не мог, но у него была задача, которую он выполнил.
Сказка ложь, да в ней намёк. Добрым молодцами урок. Легенда не факт, но дыма без огня, не бывает. Этот фильм - прекрасная версия легендарного огня.
К чему предаться?
Можно было лучше? Возможно. Совершенству нет пределов. Но сегодня 2017, а смотрим сказки и легенды маде ин Гавливуд. Так, что на сегодня, лучшее враг хорошего.
Папы берите сыновей, племянников и соседских мальчишек, идите смотрите вместе. Потом ответьте на их вопросы и расскажите о том, что посчитаете нужным.
Девчёнок возраста 16+ можно сводить. Про любовь там то же есть, но она трагическая. Так что скорее всего после фильма придётся вести в кафе на утешение).
Первый за несколько лет, который готов пересмотреть уже на следующий день!
в целом не жалко, что пришлось посмотреть. хотя музыка и видеоряд напоминают игрушку. всего понамешано, и Нестор, и медведь, и зеленый мохито со льдом. так, актёры понравились (особенно те, что Батыя и лекаря-толмача играли).
хотя, в целом, мне фильм не понравился!
моё мнение, компьютерной графики много и не уместна она, особенно, когда природу показывали, а вот Рязань того времени хорошо показали с помощью компьютерной графики!
актёры все понравились, старались, и как мне показалось, где-то так старались, что переигрывали!
с медведем переборщили, хотя если как фентази, то нормально.
вывод, фильм на один раз и то, лучше дома
Скорее уж кАловрат
