47 ронинов
– В центре сюжета, основанного на реальных событиях, история 47 самураев, которые, потеряв своего господина, дали клятву отомстить за его гибель, несмотря на то, что их за это ждал смертный приговор. Чтобы не возбуждать подозрений, заговорщики растворились в толпе, став купцами и монахами, и стали тщательно готовиться к осуществлению своего дерзкого плана.
Новый год же, время семейных походов. Пусть Киану заработает, хрен с ней с нетленностью..
НУ реально очень классное кино с афигенным сценарием.
10/10 !!!!!!!!!!!!!!!
а я бы до 6 лет опустил. красивая сказка о вечной любви, колдовстве и борьбе добра со злом
кощею и змею горынычу отрубают. для сказок насилие норма
Не внимательно смотрели, крови не было ни капли, поэтому рейтинг и 12+.
с 2006, с Помутнения, после которого, было особо не на что смотреть✊ .
"Короли улиц" - вообще никак, по середине между "Тренировочным днем" и "Черной орхидеей" - не получился у них неонуар короче✊
✊ ✊ ✊
7,5/10
Только если тебе 12 лет и ты добрый, старый фанат Киану✊
Сюжет тоже никакущий-максимум пафоса, минимум логики. Пошёл смотреть только из-за Ривза и по совету друга (я ему припомню!)
Жаль потраченного времени и денег, хотел ведь на Митю пойти.✊
2/10 и скорей забыть.
Киану Палестинец.
И что бы закончить этот спор, цитата из ВИКИ - родился на Гавайях и имеет английские, ирландские, португальские, гавайские и китайские корни.
Так что скорее всего он Дагестанец✊
Тут плюющиеся всё поминают Японию. А хто-нидь слышал в фильме хоть один раз слово "Япония"??
Почему наличие здоровенной многоглазой крокозябры никого не возмутило?
Симпатичная такая сказочка по мотивам. Динамичность- средняя, не врите.
Девушкам точно понравится.
Комменты до просмотра не читала, поэтому была уверена, что фильм основан на реальных событиях без монстров, демонов и сказочных героев.
Если говорить по итогу, то фильм скорее НЕ понравился, чем наоборот. Ривза жалко... Ну, мне его и в жизни жалко, тяжелая у него судьба, поэтому я на него смотрю как на актера, которому всегда хочется сочувствовать. Считаю, что самурая он сыграл отлично!😂
Техника владения мечом на "ура". Захотелось посмотреть что-то стоящее о жизни самураев. А то вчера как будто подразнили, но не дали главного.
И в Японию шибко захотелось!✊
Испытание в пещере странное. Нельзя вынимать меч, и что? Кому попало мечи не дадут, а только тому, кто спокойно смотрит, как его людей крошат в капусту? круто,чо.
Спецэффекты не понравились. Нарисовано не плохо, но не возникает иллюзии взаимодействия между актерами и мультиками, поэтому разваливается картина и приключения не цепляют.
Только из уважения к японцам 5/10.
Авторизация по e-mail