Need for speed: Жажда скорости - дублированный ролик о создании 2
Киноафиша Трейлеры Need for speed: Жажда скорости. Дублированный ролик о создании 2

Need for speed: Жажда скорости. Дублированный ролик о создании 2

Дата публикации: 28 февраля 2014
Need for speed: Жажда скорости – Тоби Маршалла, гениальный автомеханик, чьей единственной отдушиной является участие в подпольных гонках. Чтобы сохранить семейную мастерскую, Тоби вынужден взять в партнеры богатого и заносчивого бывшего гонщика NASCAR Дино Брюстера. Когда дела Тоби наконец-то начинают идти в гору, Дино подставляет партнера, и Тоби обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Спустя два года Тоби выходит из тюрьмы с мыслью о мести. Чтобы достичь своей цели, ему придется совершить невозможное и доказать, что даже в мире броских суперкаров самый невзрачный гонщик может финишировать первым.
7.1 Need for speed: Жажда скорости
Need for speed: Жажда скорости боевик, драма, триллер, криминал, 2014, США
