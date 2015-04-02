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Отличница легкого поведения - международный трейлер
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Отличница легкого поведения. Международный трейлер

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Дата публикации: 17 августа 2010
Отличница легкого поведения – Когда по школе распространяются слухи о том, что одна из старшеклассниц потеряла невинность, девушка решает оригинально повернуть ситуацию в свою пользу, чтобы стать более популярной среди сверстников. Но все тайное рано или поздно становится явным, и еще неизвестно, чем все это обернется для главной героини…
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DutchLady 2 апреля 2015, 12:51
Невнятный какой-то фильм. Что-то жевали, жевали. С Дрянными девчонками если сравнивать, то проигрыш полный. Хотя главная героиня очень приятная.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм прикольный)

звезд с неба не хватает, но вполнге веселый)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Роман 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Мне фильм понравился. Весёленькая добрая комедия, 8\10



смешных моментов достаточно, не только в начале фильма)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DeelyaraI 2 апреля 2015, 12:51
Хорошая комедия,мне оч понра!юмор не тупой и не наигранный,а такой как я люблю✊

МоЁ мнение,если и смотреть комедию,то со смыслом,так что эта картина мне оч понравилась✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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