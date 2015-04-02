Отличница легкого поведения
– Когда по школе распространяются слухи о том, что одна из старшеклассниц потеряла невинность, девушка решает оригинально повернуть ситуацию в свою пользу, чтобы стать более популярной среди сверстников. Но все тайное рано или поздно становится явным, и еще неизвестно, чем все это обернется для главной героини…
звезд с неба не хватает, но вполнге веселый)
смешных моментов достаточно, не только в начале фильма)
МоЁ мнение,если и смотреть комедию,то со смыслом,так что эта картина мне оч понравилась✊
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