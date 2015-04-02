Монстр в Париже
– Париж. 1910 год. Ужасный монстр, напоминающий гигантское насекомое, нагоняет страх на всю Францию. Застенчивый киномеханик и неутомимый изобретатель начинают охоту на него. В этой погоне они знакомятся со звездой кабаре, сумасшедшим ученым и его умной обезьянкой и, наконец, самим монстром, который оказывается совсем не страшным. Теперь безобидное, как блоха, чудовище ищет у своих новых друзей защиты от вредного начальника городской полиции.
Из Парижа с любовью
Когда хочется тепла, ярких красок и романтики можно вспомнить такой замечательный город, как Париж, а ещё больше романтизируя обстановку, можно сдвинуть временные рамки немного назад от современного антуража мегаполиса в эпоху кабаре. В новом мультфильме Бибо Биржерона и Люка Бессона действие разворачивается во время наводнения, о чем сообщают весьма излишние для такого мультфильма чёрно-белые ретро-хроники в самом начале.
Учитывая, что вода у Эйфелевой башни здесь не играет практически никакой роли, появляясь лишь финальным фоном насыщенного действия, конкретизировать время происходящего было совсем необязательным штрихом. Аналогичным дополнением вышел и эпилог, да встроенная в титры сцена полёта. Завершить сюжет выступлением было бы гораздо более правильным решением, нежели решили раздуть под конец авторы мультфильма, видимо настолько сильный акцент сделав на сюжете, вместо развлекательных трюков, что необходимо было хоть чем-то удивить и захватить дух под конец.
Но не смотря на малую долю встроенных шуток практически все они удаются на славу. 3-4 момента особенно запомнятся, в духе поющей обезьяны или неудачливого вора, однако разговорные шутки в текстах смешат куда лучше, чем показанные комичные ситуации. Впрочем, повторюсь, рассказанная история интересует создателей мультфильма гораздо больше, чем трюки и юмор.
Три ярких музыкальных номера едва ли дадут повод назвать картину мюзиклом, но за весь 2011 год практически не найдётся песни, способной сравниться с великолепием трека "La Seine", а потому главным плюсом данного анимационного проекта можно назвать музыку.
Что же до анимации героев и окружения, то нарисован мультфильм весьма мило и приятно. Здесь не будет каких-либо восторгов или потрясающего применения технологий, но добавленный объём и общая яркая гамма способствуют погружению в антураж ленты, а персонажи и вовсе один забавнее другого: главный герой с внешностью лепрекона, его дружок горе-изобретатель в наряде из соломы, красавица-певица в качестве центрального бриллианта визуала, и наконец самое главное: крайне умная обезьяна с табличками заготовленного текста и... поющая гигантская блоха!
Смотреть на музыкально-детективные приключения этих ярких персонажей увлекательно, не смотря на схожести со многими иными произведениями, к которым сделаны намеренные или не намеренные отсылки. Ведь "Монстр в Париже" не смотрится ненужным сборником оммажей, как какие-нибудь "Монстры против пришельцев", и совсем не смотрится дико вторично, паразитирующим на чьей-то славе, известности и успехе. Он получился самостоятельным и самодостаточным анимационным фильмом, приятным и захватывающим, ярким и красивым, и что самое главное - романтичным.
Последнее качество помогает добиться не "детского", а именно "семейного" мультфильма, без глупого разграничения шуток на детские и взрослые, чем регулярно грешат голливудские мульт-бастеры, без напыщенной серьёзности при банальной морали. Этот мульт будет интересен детям, развлечёт взрослых и крайне рекомендуется влюблённым парочкам и молодым семьям. Мультфильм жанра "романтической комедии" - это прекрасная альтернатива множеству других анимационных лент, а французская атмосфера своим европейским колоритом и вовсе затянет в свой особенный, волшебный мир.
Заводное действие из Парижа с любовью дарует море впечатлений и позитива! Анимация с сочным содержанием не должна оставить равнодушным зрителя любого возраста, смешные шутки, красивая музыка и приятная глазу анимация преподнесут совместно качественный французский продукт с именитыми создателями и исполнителями, и душевный мультфильм про талантливого поющего монстра запомниться надолго!
8/10
Авторизация по e-mail