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На стиле - трейлер
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На стиле. Трейлер

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Дата публикации: 21 мая 2015
На стиле – Что Канье Уэст ценит дороже денег? Зачем Tommy Hilfiger раздавал пацанам из Бронкса вещи из новых коллекций? Как рэперы и мелкие гангстеры заставили мир выучить словосочетание «уличная мода»? «На стиле» документирует живую историю романа моды и хип-хопа, рассказывая, как родившаяся на злых улицах культура завоевала мир. В разговоре о золотых цепях, шляпах Kangol и белых кроссовках, а также бандах, расизме и бедности черных районов на протяжении нескольких эпох режиссер и музыкальный журналист Саша Дженкинс использует архивные видео с ТВ и анимацию, а также собственные интервью с историками моды и музыкантами — от легендарного редактора VogueАндре Леона Телли до Фаррелла Уильямса в мехах. Получилось высказывание не столько о музыке или моде, сколько о корнях, хрониках и эволюции культуры в целом. Одним из продюсеров фильма выступил известный рэпер Нэс.
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6.8 На стиле
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