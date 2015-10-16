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Как подумаю, что фильм основан на реальных событиях, что в основе - жизни реальных людей, пробирает до мурашек, до дрожи! Какой характер, какая судьба, какая воля к победе!!!
Режиссер, актеры и вся команда очень хорошо постарались.
Я как будто сказку посмотрела. Не в смысле "так не бывает", а в смысле - волшебно.
Добро победило зло. Если под злом подразумевать болезнь, конечно.
Красивое кино, во всех смыслах.
Поразительно, что Джейн, которая специализировалась на поэзии какого-то там века, отлично разбиралась в вопросах физики. Как она доходчиво, на примере зеленого горошка и картошки, объяснила разницу между квантовой механикой и теорией относительности!
Может, она ничуть не глупее мужа была? просто дети, пеленки, муж-инвалид...считай, ещё один ребенок. Вдруг мир потерял гениального ученого в её лице??
9/10
Фильм прекрасный и поучительный, тяжелый и ободряющий одновременно.
Спасибо за такие фильмы, понемногу начинаешь переосмысливать свою жизнь!)
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