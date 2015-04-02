Сомнамбула
– Фильм основан на истории, произошедшей в Интернате для детей-сирот в Воронежской области в 1993 году. Все материалы были засекреченны. В 1993 году в Интернат поступил 7-ми летний Андрей Яковлев. Внимание всего Интерната к мальчику приковали странные события, которые происходили с ним каждую ночь. Утром на теле мальчика появлялись ссадины и царапины. Охрана патрулировала по корпусу каждый час, ночные дежурные не сводили с мальчика глаз, но так ничего и не выяснили. 3 августа 1993 года в спальнях интерната установили камеры видеонаблюдения. То, что запечатлели камеры шокировало сотрудников Интерната и привлекло внимание спецслужб.
