Сомнамбула - трейлер
Сомнамбула. Трейлер

Сомнамбула. Трейлер

Дата публикации: 28 мая 2012
Сомнамбула – Фильм основан на истории, произошедшей в Интернате для детей-сирот в Воронежской области в 1993 году. Все материалы были засекреченны. В 1993 году в Интернат поступил 7-ми летний Андрей Яковлев. Внимание всего Интерната к мальчику приковали странные события, которые происходили с ним каждую ночь. Утром на теле мальчика появлялись ссадины и царапины. Охрана патрулировала по корпусу каждый час, ночные дежурные не сводили с мальчика глаз, но так ничего и не выяснили. 3 августа 1993 года в спальнях интерната установили камеры видеонаблюдения. То, что запечатлели камеры шокировало сотрудников Интерната и привлекло внимание спецслужб.
OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
Интересная премьера, только жаль, что нигде не идет. Печально. ✊
4.7 Сомнамбула
Сомнамбула триллер, драма, 2012, Россия
