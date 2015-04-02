Меню
Цветы войны - трейлер
Цветы войны. Трейлер

Цветы войны. Трейлер

Дата публикации: 21 октября 2011
Цветы войны – Американский священник по имени Джон спасает китайцам жизни. В городе Нанкине промышляют японские военные.
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Качественное кино, хорошая история.



На мой взгляд излишне слюняво, но в рамках жанра нормально смотрелось, без отторжения.



После Темного рыцаря немного сместилось восприятие, всё казалось щас наденет Бэйл свой бэтменский скафандр и, ну, давай крушить япошек ✊



Отдельно прям на десятку зацепила сюжетная линия с китайским солдатом, за нее Чжан Имоу отдельный респект.



Очень интересный сюжет, на его основе действительно можно было развернуться вовсю, а так немного плоским фильм получился.



Но, в целом неплохо



7,5/10
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Хотя фильм основан на реальных событиях, не оставляло впечатление надуманности и даже пропагандисткой направленности - безупречные китайцы и бесчеловечные японцы...

Осталось впечатление, что реальные события происходили скорее всего не так, впрочем если бы снять как они действительно происходили - это наверное было бы великое кино...

5/10
7.6 Цветы войны
Цветы войны исторический, драма, 2012, Китай
