Напоминает: Годзилла - Россия, Гнусы - Американцы, люди - все остальные людишки. Во общем как и в реальности, много съемок не понятно от куда, ручной камерой, много постановочных кадров, ситуация не понятна, надо бомбить, потом разберемся✊ .
Что касается самого КИНО, весьма убого. Битвы гигантов, хуже "Пацифика", драма на человеческом уровне, отсутствует (может и хотели, да не успели). Все, что хоть мало мальски стоит внимание это крик (явно про Российского), Годжунныы✊ ✊ ✊ , все остальное хлам.
Монстро, в раз 20 круче. 3\10
Годжира - няша. Только мне показалось, что он разумный?
Инженерам зачет, монстры прям инфернальные. Язык им придумали, рев и громыханье всякое. В моем доме лифт похожие звуки издает.
А Эдвардс гений, по-моему. Понапихал все штампы, какие можно, умножил их на два или даже на три. Смотришь, зеваешь, кто эти люди и зачем они тут? буратинки на пожаре.
А меж тем, работает... Ощущение полное, что пипец, вот он. Тут такие брачные игры - увидеть один раз и умереть...
Зачем вообще к ним цеплялись? отдали бы им всю ядерную нямку. Всё равно уже не будет, как прежде.
6.5/10
нужно! одно гавnо идет последнее время...... Но, это ничего не значит.............
"Превосходство" с Деппом успело уже скоропостижно провалится в прокате за бугром. Ничего удивительного, сия учесть всех долгостроев и отложенных премьер.
А на данную тематику буду ждать "Pacific Rim. part 2".
На него тоже нет надежды давно. Такой ансамбль + избитая (испитая) тема, как правило провал в сценарии. Куча огней, море беготни, пафосные диалоги, короче попкорнмуви. ✊ Конечно придется пойти, что бы засвидетельствовать фиаско ✊
✊ Опять ты завел эту шарманку✊ нет уже никакой Украины, забудь о них..
Очередной идиотизм Американского бравого командования меня развеселил. Никто и подумать не мог что их торпеду утащат Гнусы в гнездо✊ . Жаль конечно что они ее не подорвали в городе. А то была бы вторая часть, суд над Адмиралом✊
А потому что - Русиш зольдатен нихт капитулирен!! - ✊
Слушай ты что куришь ? Как такое Г,..........НО , может понравится. Чушь редкостная. Даже все тут киноманы отписались , что фильм ГГ =)
А что за главный герой? Какой-то слюнтяй, ни о чем. Вообще ничего мужественного. Игры гнусов (интересно, кто их так перевел) ни к месту. А годзилла так вообще пай-мальчик.
«Годзилле стало обидно, что он один. и от обиды он набросился на влюблённую парочку гнусов» - реально так и есть.
А самое смешное, что в многомиллионном городе, после такой катастрофы, так быстро нашлись и китайчонок и сын форда с женой.
Мне понравилось как главный герой форд поджег яички гнусов.
