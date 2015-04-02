Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Годзилла - дублированный трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Годзилла. Дублированный трейлер 2

Годзилла. Дублированный трейлер 2

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 6 марта 2014
Годзилла – Человечество случайно разбудило гигантское древнее существо, что повлекло за собой ужасающие последствия…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Гнусы против Годзилы✊ . Забавный фильм все рушится и взрывается... Можно посмотреть если скучно.. 6,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Мрачно, тупо, псевдо.



Напоминает: Годзилла - Россия, Гнусы - Американцы, люди - все остальные людишки. Во общем как и в реальности, много съемок не понятно от куда, ручной камерой, много постановочных кадров, ситуация не понятна, надо бомбить, потом разберемся✊ .

Что касается самого КИНО, весьма убого. Битвы гигантов, хуже "Пацифика", драма на человеческом уровне, отсутствует (может и хотели, да не успели). Все, что хоть мало мальски стоит внимание это крик (явно про Российского), Годжунныы✊ ✊ ✊ , все остальное хлам.



Монстро, в раз 20 круче. 3\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Гнусно.

Годжира - няша. Только мне показалось, что он разумный?

Инженерам зачет, монстры прям инфернальные. Язык им придумали, рев и громыханье всякое. В моем доме лифт похожие звуки издает.

А Эдвардс гений, по-моему. Понапихал все штампы, какие можно, умножил их на два или даже на три. Смотришь, зеваешь, кто эти люди и зачем они тут? буратинки на пожаре.

А меж тем, работает... Ощущение полное, что пипец, вот он. Тут такие брачные игры - увидеть один раз и умереть...

Зачем вообще к ним цеплялись? отдали бы им всю ядерную нямку. Всё равно уже не будет, как прежде.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
По-моему все, что здесь было снято, уже показали в "Тихоокеанском рубеже". Только "Рубеж" не опускается до такой унылости и тягомотины. Там все ярко и драйвово. ...Хотя если ты оголтелый фанат именно Годзиллы и у тебя вся стена облеплена его постерами и твоими собственными признаниями ему в любви, то, пожалуй, завалиться на сеанс можно...



6.5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (khaos11, 15/05/2014 - 23:44:29):

нужно! одно гавnо идет последнее время...... Но, это ничего не значит.............
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сибирский Шрек, 16/05/2014 - 10:24:15):Одна надежда на Россамаху и К да на Джонни нашего Деппа в переделке Газонокосльщика на новый лад



"Превосходство" с Деппом успело уже скоропостижно провалится в прокате за бугром. Ничего удивительного, сия учесть всех долгостроев и отложенных премьер.



А на данную тематику буду ждать "Pacific Rim. part 2".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сибирский Шрек, 16/05/2014 - 10:24:15):Россамаху



На него тоже нет надежды давно. Такой ансамбль + избитая (испитая) тема, как правило провал в сценарии. Куча огней, море беготни, пафосные диалоги, короче попкорнмуви. ✊ Конечно придется пойти, что бы засвидетельствовать фиаско ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Правильно создатели фильма отсрочили встречу зрителей с Годзиллой и его спарринг-партнерами, подготавливая зрителя, постепенно создавая атмосферу фантастического фильма, но бесполезно: как только появляются закадычные враги Годзиллы - паразиты, то же ящеры, они же Гнусы с горящими красными глазами, как у роботов-трансформеров и сам Годзилла - всё - фантастика заканчивается и начинается сказка, в смысле жанра. Попытка наукообразными фразами псевдоученых поддержать атмосферу фантастического фильма типа: "Это не он, это она- самка", "Они ищут радиацию, чтобы спариться" - вызывали в зале веселье и хохот. Годзилла, в отличие от других японских фильмов, не поражает врагов лазерными лучами из глаз, но имеет поразительно свежее дыхание, от которого другие зверушки просто мрут. В свою очередь, Гнусы питающиеся радиацией (чем больше, тем лучше✊ ) и поэтому пытающиеся проглотить атомную бомбу ✊ похожи на марсиан из "Дня независимости" или из фильма с Томом Крузом, плюс немного "чужие". Короче, большая зеленая крокодила, бегающая по Нью-Йорку, пуленепробиваемая и ракетоустойчивая, откладывающая "чужих" была намного реалистичнее и интереснее. 2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 17/05/2014 - 22:12:31):Годзи - это Украина.



✊ Опять ты завел эту шарманку✊ нет уже никакой Украины, забудь о них..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 17/05/2014 - 13:36:13):

Очередной идиотизм Американского бравого командования меня развеселил. Никто и подумать не мог что их торпеду утащат Гнусы в гнездо✊ . Жаль конечно что они ее не подорвали в городе. А то была бы вторая часть, суд над Адмиралом✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 18/05/2014 - 14:15:05):Это ты первый начал. Превратил Парк Юрского Периода в Парк Путинского Периода.



А потому что - Русиш зольдатен нихт капитулирен!! - ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 17/05/2014 - 22:06:54




Слушай ты что куришь ? Как такое Г,..........НО , может понравится. Чушь редкостная. Даже все тут киноманы отписались , что фильм ГГ =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Питерская 2 апреля 2015, 12:51
Ну и фуфло. Первый час можно запросто подремать. Как читала здесь негативные отзывы, так и получилось.

А что за главный герой? Какой-то слюнтяй, ни о чем. Вообще ничего мужественного. Игры гнусов (интересно, кто их так перевел) ни к месту. А годзилла так вообще пай-мальчик.

«Годзилле стало обидно, что он один. и от обиды он набросился на влюблённую парочку гнусов» - реально так и есть.

А самое смешное, что в многомиллионном городе, после такой катастрофы, так быстро нашлись и китайчонок и сын форда с женой.

Мне понравилось как главный герой форд поджег яички гнусов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.0 Годзилла
Годзилла ужасы, фантастика, боевик, 2014, США
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца - дублированный трейлер 02:13
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца  дублированный трейлер
Сентиментальная ценность - дублированный трейлер 02:13
Сентиментальная ценность  дублированный трейлер
Астрал. Свеча ведьмы - дублированный трейлер 01:56
Астрал. Свеча ведьмы  дублированный трейлер
Левша - трейлер 2 02:07
Левша  трейлер 2
Человек-бензопила. Фильм: История Резе - дублированный трейлер 01:06
Человек-бензопила. Фильм: История Резе  дублированный трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Эддингтон - дублированный трейлер 02:23
Эддингтон  дублированный трейлер
Брат навсегда - трейлер 01:51
Брат навсегда  трейлер
Сущность - trailer 02:02
Сущность  trailer
Простоквашино - трейлер 2 03:51
Простоквашино  трейлер 2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше