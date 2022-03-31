Потеряшки и тайна волшебной пирамиды
– Малыш Спарк оказался на свалке — в мире брошенных и ненужных вещей. Но одиночество ему не грозит даже здесь! Довольно быстро он находит друзей по несчастью, с которыми отправляется на поиски Волшебной пирамиды — загадочного места, где старые вещи могут снова стать нужными. Во время своих приключений веселая компания поймет, что все в этом мире обладает ценностью: даже то, что для одних просто хлам, для прочих может стать настоящим сокровищем.
