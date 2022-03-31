Меню
Потеряшки и тайна волшебной пирамиды - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Потеряшки и тайна волшебной пирамиды. Дублированный трейлер

Потеряшки и тайна волшебной пирамиды. Дублированный трейлер

Дата публикации: 2 марта 2022
Потеряшки и тайна волшебной пирамиды – Малыш Спарк оказался на свалке — в мире брошенных и ненужных вещей. Но одиночество ему не грозит даже здесь! Довольно быстро он находит друзей по несчастью, с которыми отправляется на поиски Волшебной пирамиды — загадочного места, где старые вещи могут снова стать нужными. Во время своих приключений веселая компания поймет, что все в этом мире обладает ценностью: даже то, что для одних просто хлам, для прочих может стать настоящим сокровищем.
Elena Shvedova 31 марта 2022, 17:31
Оценка
Мультфильм очень понравился, он добрый, душевный. Герои очень хорошо нарисованы. Всем рекомендую к просмотру.
31 марта 2022, 17:31 Ответить
5.8 Потеряшки и тайна волшебной пирамиды
Потеряшки и тайна волшебной пирамиды приключения, анимация, комедия, 2020, Италия
