Честный кандидат
– Что элегантная столичная парочка забыла в городке под названием Оленье озеро штата Висконсин, также известного как «молочная ферма Америки»? Именно в этом захолустье был обнаружен единственный честный дурачок с железными принципами - идеальный ключ к сердцам достопочтенных провинциальных избирателей. Именно за ним охотится пара элитных политтехнологов из враждующих партий.
Именно ему – бравому полковнику в отставке - предстоит сразиться за будущее демократии всей страны, а может и целого мира. Есть лишь один нюанс - сам кандидат об этом еще не знает…
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