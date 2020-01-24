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Честный кандидат - Трейлер
Киноафиша Трейлеры Честный кандидат. Трейлер

Честный кандидат. Трейлер

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Дата публикации: 24 января 2020
Честный кандидат – Что элегантная столичная парочка забыла в городке под названием Оленье озеро штата Висконсин, также известного как «молочная ферма Америки»? Именно в этом захолустье был обнаружен единственный честный дурачок с железными принципами - идеальный ключ к сердцам достопочтенных провинциальных избирателей. Именно за ним охотится пара элитных политтехнологов из враждующих партий. Именно ему – бравому полковнику в отставке - предстоит сразиться за будущее демократии всей страны, а может и целого мира. Есть лишь один нюанс - сам кандидат об этом еще не знает…
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