Группа 7
– 1987 год, Севилья. Группа 7 специальный отряд полиции с особо важным заданием: очистить город от проституции и наркотрафика, положив конец разъедающей все силе, которая захватила улицы. Во главе отряда стоят Анхель, молодой офицер, стремящийся стать детективом, и Рафаэль, жестокий и надменный, но очень эффективный опытный коп.
Основной метод действия группы 7 — в борьбе с преступностью самим обходить закон с помощью насилия, угроз, полуправды и лжи. Для них все средства хороши.
По мере того как они продвигаются в своей миссии вперед, два офицера становятся на разные пути. Анхель оказывается увлеченным своими амбициями, а Рафаэль неожиданно для самого себя привязывается и влюбляется в молодую красавицу Лючию, которую перед этим подбирает на улице.
