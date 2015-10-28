Меню
Группа 7 - тизер
Группа 7. Тизер

Группа 7. Тизер

Дата публикации: 19 сентября 2012
Группа 7 – 1987 год, Севилья. Группа 7 специальный отряд полиции с особо важным заданием: очистить город от проституции и наркотрафика, положив конец разъедающей все силе, которая захватила улицы. Во главе отряда стоят Анхель, молодой офицер, стремящийся стать детективом, и Рафаэль, жестокий и надменный, но очень эффективный опытный коп. Основной метод действия группы 7 — в борьбе с преступностью самим обходить закон с помощью насилия, угроз, полуправды и лжи. Для них все средства хороши. По мере того как они продвигаются в своей миссии вперед, два офицера становятся на разные пути. Анхель оказывается увлеченным своими амбициями, а Рафаэль неожиданно для самого себя привязывается и влюбляется в молодую красавицу Лючию, которую перед этим подбирает на улице.
Макусим 28 октября 2015, 00:48
Фильм на любителя. Мрачноват, но более менее реалистичен.
5.7 Группа 7
Группа 7 триллер, боевик, драма, 2012, Испания
