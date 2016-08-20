Меню
Дата публикации: 29 января 2016
Девять жизней – Том Бренд – миллиардер-трудоголик с чудинкой. Он с головой погружен в работу и немного выпал из семейной жизни — даже подарок дочери он покупает в последний момент. Ребекка мечтает о настоящем коте, и как бы Том ни презирал животных, он отправляется в зоомагазин, где выбирает самого роскошного кота по кличке Мистер Пушистые Штаны. В спешке на праздник дочери Том попадает в аварию, а очнувшись, обнаруживает себя в теле этого самого кота. Пока Том-человек отсыпается в больнице, Том-Пушистые Штаны вынужден на собственной шкуре испытать все прелести кошачьей жизни и вернуть любовь семьи, чтобы не остаться навсегда в роли питомца. Благо, жена и дочь принимают кота как родного. Но как заставить их разглядеть в Мистере Пушистые Штаны раскаявшегося отца семейства?
Ирина Бузоверова 20 августа 2016, 19:15
Оценка
я думаю, что этот фильм будет очень легким и прикольным. Как раз то, что надо для семейного похода в кино с ребенком! Сама смеялась глядя трейлер!!!
20 августа 2016, 19:15
Юра Смайл 14 сентября 2016, 10:14
Оценка
Самый лучший фильм за последнее время. Не Тайная жизнь домашних
животных, не какой другой из проката этого года не доставил мне такого приятного впечатления после просмотра. Всем советую этот фильм. Хороший юмор, есть моменты мелодрамы и возвращает к ценностям которые должны быть у каждого человека.
14 сентября 2016, 10:14
Мария Мироненко 10 октября 2017, 18:17
Этот фильм покорил мое сердце 😻 Всем кошатникам и не кошатникам рекомендую!
Очень добрый фильм, со смыслом, подойдет и взрослым, и детям. Взрослым -
за возможность взглянуть на себя со стороны и сделать выводы. Детям - за потрясную графику, добрые глаза кота-главного героя и ощущение того, что волшебство где-то рядом.
10 октября 2017, 18:17
5.9 Девять жизней
Девять жизней комедия, семейный, 2016, Франция
