Девять жизней
– Том Бренд – миллиардер-трудоголик с чудинкой. Он с головой погружен в работу и немного выпал из семейной жизни — даже подарок дочери он покупает в последний момент. Ребекка мечтает о настоящем коте, и как бы Том ни презирал животных, он отправляется в зоомагазин, где выбирает самого роскошного кота по кличке Мистер Пушистые Штаны. В спешке на праздник дочери Том попадает в аварию, а очнувшись, обнаруживает себя в теле этого самого кота. Пока Том-человек отсыпается в больнице, Том-Пушистые Штаны вынужден на собственной шкуре испытать все прелести кошачьей жизни и вернуть любовь семьи, чтобы не остаться навсегда в роли питомца. Благо, жена и дочь принимают кота как родного. Но как заставить их разглядеть в Мистере Пушистые Штаны раскаявшегося отца семейства?
животных, не какой другой из проката этого года не доставил мне такого приятного впечатления после просмотра. Всем советую этот фильм. Хороший юмор, есть моменты мелодрамы и возвращает к ценностям которые должны быть у каждого человека.
Очень добрый фильм, со смыслом, подойдет и взрослым, и детям. Взрослым -
за возможность взглянуть на себя со стороны и сделать выводы. Детям - за потрясную графику, добрые глаза кота-главного героя и ощущение того, что волшебство где-то рядом.
