Запрещенный прием
– Действие развернется в 1950 году. Молодую девушку по настоянию ее злодейского отчима определяют в больницу для душевнобольных, где спустя пять дней главную героиню лоботомизируют. Чтобы оградиться от боли, она выдумывает сказочный мир, где и начинает планировать свой побег — для этого ей нужно раздобыть пять предметов.
верю в Снайдера
An indecipherable, hypocritical mess that proves you can fill a movie with scantily-clad women with big guns and it can still bore one to tears.
чего и боялся парой постов выше..
надо заценить, но похоже будет лажа✊
Судя по ролику, девахи еще и танцуют где-то. Надеюсь, не Лебединое озеро. Правда, по их прикиду и макияжу проще предположить, что это стрип-клуб какой-нибудь или бордель, из которого они и будут выбираться весь фильм. Видимо, это первый уровень подсознания ГГ. А дальше-глубже: немцы, драконы, роботы. Зомби вроде тоже мелькнули в ролике, куда ж без них.
Кукольного вида блондинки с наклеенными ресницами у меня изначально вызывают скуку, а вот на Ванессу Хадженс глянуть любопытно.
Да это правильно подметил , первые 25 минут классные , драки захватывающие. А потом весь фильм утомительный и скучный =(((( ✊
Ребята , то что фильм от режисера 300х спартаев , не видитесь на это =))) 300 Спартанцев лучше в 1000 раз. ✊
3/10
Набор сентенций, миллион раз слышанных и уже надоевших до оскомины. Но в какой красивой упаковке! Как будто оживший мультик.
Девчата молодцы, видно, что старались. Прыжки, перевороты, это само по себе физически сложно, а здесь получилось даже изысканно. Сейлормун неплоха, в экшен-сценах у нее выражение лица с потерянно-несчастного меняется на решительное и сосредоточенное, любо-дорого посмотреть. А вот мужики гнусные и отвратные, за исключением одного, да и тот весьма немолод. Доктор в конце чего-то реветь вздумал, не понятно, пожалел вдруг девочку?
5/10
Снайдер уже какой раз подряд выпускает смелое кино, которое почти стопроцентно не понравится большинству тех, кто на него пришел. И все равно попадает в точку. Первым серьезным опытом такого типа стали "Хранители".
Sucker Punch - отвязный и безбашенный фильм, сделанный с настолько безупречным стилем, что благодаря этому проникаешься и сюжетом, и саундтреком и конечно отличной спецухой.
Sucker Punch – чистый гротеск, если им не проникнешься, то фильм пролетит мимо тебя. В фильме куча приколов и сатиры - девочки на высоких шпильках, повар, колоритный мэр, развратная училка-доктор и т.д.
Первые три минуты фильма это вообще гениально, за один саундтрек так рассказать предысторию, очень не советую опаздывать✊
Повеселила Директор борделя очень похожая на Сару Пэйлин)
По поводу названия фильма, думаю, это про то как поступили с главной героиней. отчим, а потом и в психушке.
Или же «подлый приём» заключается в том, что сначала нам показывают девочек на высоких шпильках, а потом возвращают к серой реальности в финале.
ЧТо до Трона, то там все настолько предсказуемо и скучно, а не отвязно и гротескно, как у Снайдера, что Косински проигрывает по всем параметрам.
8/10
Но картинка и саундтрек более чем неплохие.
Про звук не могу сказать, потому что техника "Художественного" не вытягивала. Вместо басов раздавался резкий стук. Фильм не захватил зал, кто-то ушел, кто-то болтал.
Люди выходили из зала, а на лицах выражение "и что это было"?
Хочу проверить эффект, посмотрев его же в IMax.
Может будет как и с "Троном" - сюжет отстой, но какая обертка!
одно другому не мешает)
яркая картинка и все образы - гротеск и cтeб)
что до "каши" - то так и должно быть - героиня всё-таки живет в трех уровнях реальности (обычная реальность, "бордель", мир фантазий). тут иначе никак))
вот что значит сила убеждения!
9\10 9- из-за запутанного сюжета.
в этом ты прав)
После выпуска двух экранизаций комиксов: «300 спартанцев» и «Хранители», режиссёр Зак Снайдер создал свой самый личный фильм. «Личный» здесь в самом буквальном смысле — Снайдер сам придумал сюжет, сам написал сценарий, сам режиссировал, сам продюсировал, даже в создании саундтрека участвовал. Это его полностью авторское кино. Первое и, увы, на сегодняшний день последнее. И задумка у картины была шикарная, это действительно могло быть прекрасно — в оболочку, напоминающую то ли комикс, то ли даже компьютерную игру, поместить настоящую трагедию и очень глубокую идею, которая может пробирать до глубины. Это могло быть прекрасно… но зрители не оценили.
А ведь в фильме есть столько всего, на что стоит обратить внимание.Бегство в фантазии, когда не можешь справиться с ужасами настоящего
«Ты управляешь своим миром. Забудь боль. Забудь горе. Забудь вину. То, что ты сейчас воображаешь, тот мир, который выстраиваешь в голове, может быть реальней всякой боли»
Не так ли мы все поступаем в стрессовой ситуации? Мы ведь стремимся уйти в себя, спрятаться. Но если нагрузка так тяжела, что человек не может с этим справиться? И вот, девочка, которую силой посадили в сумасшедший дом, представляет себя в борделе, просто чтобы сбежать от реальности. Мозг сам проводит аналогии, врачи становится сутенерами, а пациентки работницами. Уход в себя, когда уже не хватает сил справляться с ситуацией — как это знакомо многим.Аллегоричность и продуманность
Весь фильм — как большой квест, если смотреть внимательно, слушать и запоминать, то понимаешь, что с самого начала автор предлагает зрителю собирать картинку из мелких кусочков, будто самому погружаясь в действо. Каждая мелочь, появившаяся в кадре, потом сыграет свою роль, как в хорошем квесте. Когда смотришь фильм во второй или третий раз замечаешь намного больше: любой предмет на фоне уже важен, любой атрибут героя отражает его характер.
А дальше будет ещё более тяжёлое бегство, когда реальность настолько ужасна, что просто добавить в неё ярких красок недостаточно. И вот уже зажигалка, которую нужно добыть, становится огнедышащим драконом, а танец превращается в сражение с фашистами, орками или роботами. А как ещё можно описать все те безумные фантазии, которые иногда творятся у любого из нас в голове? Возможно только такой безумной фантастикой. И всё это подано в виде почти мультяшной картинки, сбивающий с толку многих, заставляя ждать лёгкого экшн-фильма, но на деле только оттеняет мрачность происходящего.
Музыка подобрана очень целостно, полностью передавая настроение. Некоторые композиции перезаписаны голосами актёров фильма. Sweet dreams никогда еще не звучала так трагично, ведь главную героиню везут под неё в сумасшедший дом. А Love is the drug обрела совершенно новый смысл и эмоциональный окрас. Сражение с фашистами происходит под новую версию песни White Rabbit, и лучшего саундтрека к этой сцене подобрать просто невозможно. И пока не услышишь, ни за что не поверишь, что, если смешать сразу две песни группы Queen с рэпом, это может зазвучать так мощно.
Идея внутреннего освобождения
Мысль, которая прослеживается у многих прекрасных авторов: от «Мастера и Маргариты» Булгакова до «Бойцовского клуба» Паланика и «V - значит Вендетта» Алана Мура. Внешние факторы второстепенны, для полного освобождения нужно стать свободным внутри. «Свобода — вот правильный ответ» — говорит героине мудрец в самом начале, ведь в итоге только это будет иметь значение. «И вот он последний вопрос — про кого же этот рассказ?»Самая простая и, вместе с тем неожиданная мораль, которую понимаешь в самом конец — а ведь история может оказаться о ком-то другом. В жизни не каждый становится главным героем: кто-то должен быть второстепенным, кто-то злодеем, а кто-то — тем самым парнем, который пожертвует собой для остальных.
Вот, казалось бы, и всё. Зак Снайдер действительно показал новое кино, смешав в нем, казалось бы, несочетаемые жанры, поднял планку очень высоко и прыгнул…
Результат - полный провал. Фильм в прокате даже не окупил расходов на съёмки. Критики разнесли его в пух и прах. Для экшн-комикса он оказался слишком серьёзным и занудным. Для философского фильма слишком ярким и громким. Люди оказались не готовы к такому сложному коктейлю. В итоге - звание одного из худших фильмов 2011 года.
Многие говорят, что поклонники ищут в этом фильме то, чего на самом деле нет. Но ведь находят. Так значит, есть вероятность, что где-то между сражениями с драконами, борделем и сумасшедшим домом притаилась важная правда, которую можно поискать.
Замечательный фильм, который никогда не станет легендой.
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