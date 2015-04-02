Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Патруль - трейлер
Киноафиша Трейлеры Патруль. Трейлер

Патруль. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 4 мая 2012
Патруль – Напряженная и захватывающая история об испытаниях, в которые попадают двое друзей-полицейских. Улицы большого города, полного преступников и маньяков всех мастей, не терпят сантиментов. Так что каждому из приятелей приходится засунуть свой гонор куда подальше.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Пенья просто псих)) .я думаю получится тут, что то не стандартное создать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Фильм вполне интересный. Мне лично понравился. Минус только утомительная болтовня про жён и свадьбу =). А когда начинается их патрулирование , становится очень круто =))) ✊

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
По моему, очень качественно. Я почти плакал уже. Ну как так??? Хорошие парни, мои соседи, друзья, и нет дела до денег и телок, все как будто рядом, и так грустно.....

Учитесь Русские драматурги и театральные режиссеры, нет ничего, кроме жизни обычных полицейских). Молодцы, честное слово, просто молодцы создатели, актеры, режиссеры и сценаристы. Оскара Гиленхалу - 100%.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Странно,что так мало отзывов, неужели никого фильм не заинтересовал?



По режиссуре сильно напоминает Содерберга, темная кинематография, есть что то от арт-хауса и модной нынче псевдо документальности. Трясущаяся камера надоела порядком, жду когда ж наконец этот прием выйдет из моды, но здесь не раздражает, напротив, создает атмосферность. Местный колорит неблагополучного латиноамериканского квартала передан высший класс, сначала даже подумала, что дело в Мексике происходит.



Музыкальное сопровождение в течение всего фильма великолепно! Игра Джиленхолла и Пеньи выше всяких похвал, блеск!



Одно но: по ходу всего фильма действия происходят как-будто второстепенные, никак не получается выявить зерно сюжета, двое полицейских несут патруль, но кульминации не происходит, ждешь какого то пика, события, но... фильм как ровная линия, без встрясок. И только в последние 20 минут начинаешь понимать к чему все шло. Я вцепилась в ручки кресла, просто дух захватывало от происходящего, а к финалу и слезы удержать не вышло ✊ , черт возьми!



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (PiroJok, 25/09/2012 - 20:13:36):

Жизнь, как ровная линия, без встрясок, потом, хлоп, и конец..... 9/10

очень удачная неделя была, сразу два fильма.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andress 2 апреля 2015, 12:51
Мне фильм понравился !
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Фильм огорчил✊

От трясучей камеры замутило уже минут через пять от начала фильма, сюжет просчитывается в эти же пять минут, поэтому большую часть кино смотрела на перемотке.

И реализм вроде бы, а не верилось.

Но на жалость таки развели под конец.

5\10, только из уважения к профессии.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.5 Патруль
Патруль детектив, драма, триллер, криминал, 2012, США
Дастур: Проклятие - дублированный трейлер 01:00
Дастур: Проклятие  дублированный трейлер
Дом, который построил Джек - дублированный трейлер 02:44
Дом, который построил Джек  дублированный трейлер
Запретный плод - дублированный тизер 00:36
Запретный плод  дублированный тизер
Твое сердце будет разбито - трейлер 01:55
Твое сердце будет разбито  трейлер
Ждун 2 - трейлер 02:09
Ждун 2  трейлер
Нюрнберг - дублированный трейлер 02:06
Нюрнберг  дублированный трейлер
Вверх по волшебному дереву - дублированный трейлер 01:08
Вверх по волшебному дереву  дублированный трейлер
Рождение империи - тизер-трейлер 01:42
Рождение империи  тизер-трейлер
Битва моторов - тизер-трейлер 01:23
Битва моторов  тизер-трейлер
Большая земля - трейлер 01:43
Большая земля  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше