Патруль
– Напряженная и захватывающая история об испытаниях, в которые попадают двое друзей-полицейских. Улицы большого города, полного преступников и маньяков всех мастей, не терпят сантиментов. Так что каждому из приятелей приходится засунуть свой гонор куда подальше.
8/10
Учитесь Русские драматурги и театральные режиссеры, нет ничего, кроме жизни обычных полицейских). Молодцы, честное слово, просто молодцы создатели, актеры, режиссеры и сценаристы. Оскара Гиленхалу - 100%.
По режиссуре сильно напоминает Содерберга, темная кинематография, есть что то от арт-хауса и модной нынче псевдо документальности. Трясущаяся камера надоела порядком, жду когда ж наконец этот прием выйдет из моды, но здесь не раздражает, напротив, создает атмосферность. Местный колорит неблагополучного латиноамериканского квартала передан высший класс, сначала даже подумала, что дело в Мексике происходит.
Музыкальное сопровождение в течение всего фильма великолепно! Игра Джиленхолла и Пеньи выше всяких похвал, блеск!
Одно но: по ходу всего фильма действия происходят как-будто второстепенные, никак не получается выявить зерно сюжета, двое полицейских несут патруль, но кульминации не происходит, ждешь какого то пика, события, но... фильм как ровная линия, без встрясок. И только в последние 20 минут начинаешь понимать к чему все шло. Я вцепилась в ручки кресла, просто дух захватывало от происходящего, а к финалу и слезы удержать не вышло ✊ , черт возьми!
8/10
Жизнь, как ровная линия, без встрясок, потом, хлоп, и конец..... 9/10
очень удачная неделя была, сразу два fильма.
От трясучей камеры замутило уже минут через пять от начала фильма, сюжет просчитывается в эти же пять минут, поэтому большую часть кино смотрела на перемотке.
И реализм вроде бы, а не верилось.
Но на жалость таки развели под конец.
5\10, только из уважения к профессии.
